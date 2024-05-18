Ворог випустив по Україні 13 ударних дронів: скільки збила ППО

В ніч на суботу, 18 травня, російський ворог атакував Україну ударними дронами.

Про це говориться в повідомленні Повітряних сил ЗСУ.

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В декількох областях країни була оголошена повітряна тривога через фіксацію руху ворожих ударних безпілотників. Вона тривала аж до 04:35.

БПЛА запускалися із районів приморсько-ахтарська та курської області росії.

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Після запуску дрони-камікадзе противника маневрували над різними регіонами, а ближче до ранку був помічений запуск ще однієї групи «Шахедів».

В результаті протиповітряного бою зенітними ракетними підрозділами, мобільними вогневими групами Повітряних Сил та Сил оборони України збито усі 13 «шахедів» у Харківській, Полтавської, Вінницькій, Миколаївській та Дніпропетровській областях.

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Підсумкова інфографіка Повітряних Сил

«Дякую за роботу!» — зазначив у Мережі командувач Повітряних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук.

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Своєю чергою, в Генеральному штабі ЗСУ повідомили про втрати російського ворога під час наземних операцій.

Зокрема, вдалося «відмінусувати» близько 1210 загарбників, 13 танків, 43 «броньовики», 36 артилерійських систем, 35 БПЛА оперативно-тактичного рівня та літак (!) ворога.

Нагадаємо, що попри невдачу плану щодо «блискавичної атаки» на Харків в рф вже готують «фізичні атаки» проти країн-партнерів України, а ті, згідно зі спостереженнями президента Зеленського, досі бояться програшу росії у війні.

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