Скільки в Україні існує видів страхових внесків для збільшення пенсії та що важливо про них знати

Добровільна участь у системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування — це простий механізм для збільшення власних пенсійний виплат у майбутньому або для адресної підтримки пенсіонерів.

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Як пояснюють в ГУ ПФУ в Донецький області, істують чотири види добровільної сплати коштів.

По-перше, це доплата до мінімального страхового внеску.

Якщо сплачена сума страхового внеску була менша за мінімальну, можна здійснити доплату, аби загальна сума сплачених коштів за відповідний місяць була не меншою за мінімальний страховий внесок.

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По-друге, це добровільна сплата єдиного внеску за поточні періоди

Суми сплачених страхових внесків зараховуються за місяць, у якому надійшли кошти на рахунок Пенсійного фонду України. Цей місяць буде зараховано до страхового стажу та за нього буде враховано заробітну плату — для незастрахованих осіб, а для застрахованих — збільшено зарплату для обчислення пенсії.

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По-третє, це добровільна сплата єдиного внеску за попередні періоди

Особи беруть добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування протягом строку, визначеного в договорі про добровільну участь, але не менше одного року, крім договорів про одноразову сплату.

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По-четверте, це благодійні пожертви на виплату пенсій

Будь-якою юридичною або фізичною особою, громадянином, який проживає в Україні або за кордоном, може бути сплачена певна сума коштів, яка буде спрямована на пенсійні виплати конкретному пенсіонеру або використана як додатковий фінансовий ресурс Фонду.

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Участь у пенсійному страхуванні можуть брати як застраховані, так і незастраховані особи старші 16 років, за умови:

наявність інформації про таких осіб в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування;

таким особам не призначено пенсію в солідарній системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування.

Раніше в ПФУ пояснили, як онлайн укласти договір про добровільну сплату страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування з Пенсійним фондом України.

Фото Pixabay

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