Пенсійний фонд роз'яснив майбутнім пенсіонерам, як переукласти договір про добровільну сплату страхових внесків

В Україні, де перевірити сплату роботодавцем страхових внесків можна онлайн, громадяни, які бажають у 2024 році продовжувати сплату добровільних внесків до системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування за спрощеним механізмом, через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України можуть укласти нові Договори про добровільну сплату страхових внесків (в електронній формі). Про це повідомили у відомстві.

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«Щоб укласти новий Договір, зайдіть в особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України www.portal.pfu.gov.ua. На панелі зліва в розділі „Комунікації з ПФУ“ оберіть опцію „Договір на добровільну участь“», — повідомили у Пенсійному фонді.

Далі треба заповнити дані особи, на користь якої плануєте сплачувати добровільні внески. Якщо бажаєте сплачувати внески за себе, оберіть опцію «Бажаю сплачувати внески на себе», і поля форми заповняться автоматично. Підтвердьте дані особи та дайте згоду на передачу та обробку своїх персональних даних, поставивши відповідні позначки. Натисніть кнопку «Підписати та сплатити».

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З переліком укладених вами договорів та датою їх підписання можна ознайомитись у розділі «Договори на добровільну участь».

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Натиснувши на піктограму з банківською карткою, можна обрати спосіб сплати добровільного внеску (онлайн чи сформувати платіжне доручення) та здійснити оплату.

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Як писали «ФАКТИ», раніше у ПФУ розповіли про нюанс при обчисленні страхового стажу після сплати добровільного внеску. Також стало відомо, скільки разів і як українцям підвищать пенсії у 2024 році.

Фото: Pixabay

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