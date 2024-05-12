Легко зробити онлайн: в Кабміні назвали три категорії громадян, які можуть збільшити розмір майбутньої пенсії

У разі нестачі страхового стажу українцям зовсім не обов'язково розраховувати на допомогу дітей або відвідувати різні установи. Цю проблему можна вирішити самостійно з дому, в режимі онлайн, розповіли у Кабінеті міністрів.

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Але такий підхід стосується тільки трьох груп українців:

- тих, хто працевлаштований за кордоном, але бажає отримувати пенсію в Україні;

- громадян передпенсійного віку, яким не вистачає стажу для отримання пенсій;

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- громадян з низьким рівнем офіційного доходу, які хочуть збільшити розмір майбутньої пенсії.



Представникам цих груп необхідно укласти договір про добровільну участь у системі пенсійного страхування з ПФУ (тобто, відвідати одну установу таки доведеться).

На сайті Пенсійного фонду функціонує спеціальний інструмент, за допомогою якого можна оформити страхові внески у кілька кліків. Громадянин України може особисто визначити періодичність та розмір сплати до державного бюджету.

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Функція докупити страховий стаж також доступна для незастрахованих громадян у віці від 16 років, які належать до однієї з вище згаданих категорій.

А після укладення договору з ПФУ, вже з дому слід дотримуватись такої інструкції:

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- увійти в особистий кабінет ПФУ з використанням кваліфікованого електронного підпису, «Дія.Підпис» або системи GOV. ID;

- обрати розділ «Комунікація» з ПФУ та натиснути далі «Договір на добровільну участь»;

- внести персональні дані особи, на користь якої робиться внесок (ПІБ, податковий номер, серія та номер паспорта, дата народження). Якщо платите за себе — обираєте пункт «Бажаю сплачувати внески за себе» та вказуєте необхідну інформацію;

- дати згоду на обробку даних і підтвердити внесені дані;

- підписати договори за допомогою кваліфікаційного електронного підпису (КЕП);

- сплатити внески у зручний спосіб — через спеціальний сервіс платежів Portmone чи платіжне доручення.

Якщо людина не працює, але бажає, щоб їй зарахували повний місяць страхового стажу, треба сплатити щонайменше мінімальний страховий внесок. Його розраховують за формулою: мінімальна заробітна плата помножена на 22%.

З 1 квітня 2024 року мінімальний страховий внесок становить 1760 грн. Суми внесків зараховуються за місяць, в якому кошти надійшли на рахунок ПФУ. Усю інформацію щодо зарахування платежу та кількості набутого страхового платежу можна дізнатися на порталі електронних послуг ПФУ.

Раніше «ФАКТИ» розповідали про те, чи може пенсіонер змінити дату отримання пенсії.

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