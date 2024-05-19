Відома українська телеведуча задумалася про усиновлення дитини

Телеведуча Кароліна Ашіон, яка раніше шкодувала, що не змогла народити дитину, не виключає варіант з всиновленням.

Про це вона розповіла в інтерв’ю OBOZ.UA, зазначивщи, що якщо раніше вона не хотіла думати про всиновлення, мріючи сама народити, то тепер не відхиляє і такої можливості.

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«Я повертаюся до цієї теми час від часу, але остаточно поки що так і не визначилася. Зараз такий час, стільки дітей потребують батьків… Я думаю і про такий варіант. Але хочу мати якусь визначеність, хоча, звичайно, це звучить трохи безглуздо: яка стабільність у наш час? У будь-якому разі цю тему не відкидаю. І знаєте: у кожної жінки свій час. Я знаю, що у мене в 50 років усе тільки розпочнеться», — каже телеведуча.

Видання нагадує про давнішнє інтерв'ю Ашіон, в якому телеведуча шкодувала, що свого часу, «не відчуваючи власного віку, не думала про материнство достатньо серйозно»: «Якби можна було повернутися до відмітки десь 35 років, навіть 30, початок моїх стосунків із чоловіком, то я б зараз усе переграла. Зайнялася б дітонародженням набагато раніше і більш серйозно. А тоді мені здавалося, що ще стільки часу, я ще встигну. А потім, коли починаєш лупати цю скалу, і в тебе не виходить, це виснажує. Я дуже затягнула час. Я хотіла мати дитину… У мене навіть зараз на заставці в телефоні дівчинка. Коротше кажучи, це дуже болюча тема. Я не знаю, чи, можливо, ця дівчинка на заставці телефону так і залишиться на все життя моєю мрією. Кажуть, що діти обирають своїх батьків. Мені подобається ця теорія. Моя дитина ще мене не обрала».

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Нагадаємо, що відомий телеведучий Тімур Мірошниченко та його дружина всиновили дитину та займалися всиновленням другої.

Фото із соцмереж

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