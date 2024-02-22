«Нам не дозволили взяти двох дітей»: дружина Тімура Мірошниченка про проблеми з усиновленням

Відомо, що минулого року сімʼя популярного телеведучого Тімура Мірошниченка усиновила хлопчика Марселя. Дружина Тімура, блогерка Інна Мірошниченко, розповіла про бажання усиновити двох дітей та реакцію членів сім'ї на цю новину.

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Ще у січні 2023 року Інна разом із чоловіком почала процедуру усиновлення дитини. У червні подружжя стало батьками дворічного Марселя. Хлопчик став третьою дитиною в родині відомих українців. Інна та Тімур вже виховували двох власних дітей — доньку Мію та сина Марка. За словами блогерки, у них із чоловіком одночасно виникло бажання усиновити щонайменше двох дітей, однак до цього їм довелося чимало готуватися.

— Єдине, чого я боялася, що мої діти не приймуть цього кроку — це їх травмує і вони не знайдуть спільної мови з дитиною, — розповіла Інна в проєкті «Точка опори». — Але ми використали 9 місяців на те, щоб підготувати їх. Ми б ніколи не подали заяву, якби не були впевнені, що діти свідомо захотіли мати брата чи сестру.

Ми постійно говорили на цю тему, але зайшли здалеку — розповідали про дитячі будинки, відповідали на їхні запитання. Це тривало пів року. Пояснили, що цих дітей можна взяти додому, але це не для того, щоб погратися — це на все життя, вони стануть їхніми братами й сестрами. Потім Мія сказала: «Якщо є дитячі будинки й там є діти без батьків, то чому ми не можемо їх забрати?» Вона сама побудувала цей ланцюжок, і ми продовжили говорити про це.

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Наразі Інна і Тімур Мірошниченки займаються усиновленням другої дитини.

— Зараз ми на шляху повторного навчання і проходження цих бюрократичних перепон, — сказала Інна. — Ми хотіли велику родину — одразу говорили про те, що у нас буде багато дітей, просто що ми змінили шлях появи цих дітей у нашій сімʼї. Тому ми одразу говорили про двох, а в результаті нам не дозволили це зробити. Психологи не повірили, що нашого ресурсу вистачить на ще двох дітей, адже у нас вже було двоє маленьких дітлахів.

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Інна Мірошниченко розповіла, де бере ресурс на виховання і любов до дітей.

— Я думаю, що у мене є якась суперсила спокійно ставитися до багатьох речей, — зазначила блогерка. — Ми з Тімуром легко ставимося до якихось викликів і труднощів, які повʼязані з вихованням дітей. Це не означає, що ми абсолютно завжди в дзені, але гречка по всій квартирі чи помальовані меблі не змушують нас панікувати. Це дискомфорт, нам це не подобається, бо я ще памʼятаю, які рахунки ми отримували за цей ремонт, але ми розуміли на що йдемо. І в дітях я відчуваю свій ресурс, думаю, що Тімур так само. Це неможливо пояснити, але, коли я поруч з ними, вони ніби мене підживлюють, я відчуваю неймовірну силу саме тому, що я мама.

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