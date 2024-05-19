«Два „Петріота“ для Харкова принципово змінять ситуацію»: Зеленський — про черговий авіаудар по місту та «політичну волю» союзників

Президент України Володимир Зеленський прокоментував російський удар по місцю відпочинку біля Харкова.

«Фактично щогодини — нові зведення щодо російських терористичних ударів. Ракети, бомби, артилерія — єдине, що дозволяє Росії продовжувати агресію. Це можливість тероризувати наші міста та громади, вбивати звичайних людей.

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Лише сьогодні й лише внаслідок одного з обстрілів Харківщини 16 людей постраждали, п’ять — загинули. Мої співчуття рідним і близьким.

Світ може зупинити російський терор — і для цього дефіцит політичної волі лідерів має бути подоланий. Два «Петріоти» для Харкова принципово змінять ситуацію. Системи ППО для інших наших міст і достатній обсяг підтримки для наших воїнів на передовій забезпечать програш російського терору.

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Дякую всім лідерам та державам, які це розуміють і діють дійсно рішуче, щоб наблизити справедливе завершення війни та відповідальність терористів", — написав він.

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