Красуня-нардеп зізналася, що вийшла заміж і виклала фото

Нардепка від фракції «Слуга народу» Марія Мезенцева вийшла заміж. ЇЇ чоловіком став депутат Київради Юрій Федоренко. Про заміжжя новоспечена дружина повідомила у соцмережі.

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Марія опублікувала серію фотографій у своєму Instagram-акаунті. Весілля зіграли в дзеркальну дату — 24 квітня 2024 року. А поділилася новиною 35-річна Марія 19 травня.

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Пара розписалася у Києві з допомогою сервісу «Готово». Подружжя тримало свої відносини в секреті — до цього ніхто не знав, що вони зустрічалися, пише «Інформатор».

Зазначимо, що це перший шлюб нардепки. А от Юрій Федоренко, згідно з декларацією, одружився вдруге. Депутат і військовослужбовець був у шлюбі з Аліною Корнієць.

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Як писали «ФАКТИ», нещодавно відомий український спортсмен та народний депутат Василь Вірастюк вчетверте став батьком та вперше розповів про нові стосунки.

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