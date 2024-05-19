39.38 / 39.92 42.70 / 43.36
Київ: +24
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Політика

Красуня-нардеп зізналася, що вийшла заміж і виклала фото

19:20 19 травня 2024
Молодята

Нардепка від фракції «Слуга народу» Марія Мезенцева вийшла заміж. ЇЇ чоловіком став депутат Київради Юрій Федоренко. Про заміжжя новоспечена дружина повідомила у соцмережі.

Марія опублікувала серію фотографій у своєму Instagram-акаунті. Весілля зіграли в дзеркальну дату — 24 квітня 2024 року. А поділилася новиною 35-річна Марія 19 травня.

РЕКЛАМА

Пара розписалася у Києві з допомогою сервісу «Готово». Подружжя тримало свої відносини в секреті — до цього ніхто не знав, що вони зустрічалися, пише «Інформатор».

Зазначимо, що це перший шлюб нардепки. А от Юрій Федоренко, згідно з декларацією, одружився вдруге. Депутат і військовослужбовець був у шлюбі з Аліною Корнієць.

РЕКЛАМА

Як писали «ФАКТИ», нещодавно відомий український спортсмен та народний депутат Василь Вірастюк вчетверте став батьком та вперше розповів про нові стосунки.

РЕКЛАМА

225

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Повний місяць

Повний місяць у травні кардинально змінить життя шести знаків зодіаку

Видалення кліща

Тільки без паніки: покрокова інструкція з видалення кліща, що вп'явся

Гороскоп

Удача двічі посміхнеться Зміям, а на Коней чатують неприємності: східний гороскоп на тиждень 20 — 26 травня

люди

Окрилені удачею: на кого у другій половині травня чекає неймовірне везіння

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту