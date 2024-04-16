Василь Вірастюк вчетверте став батьком та вперше розповів про нові стосунки

Відомий український спортсмен, а нині народний депутат Василь Вірастюк, який розлучається з дружиною Інною після 15 років шлюбу, вчетверте став батьком. Сина, якого назвали Володимиром, народила йому нова обраниця Ірина 9 місяців тому. Про це Вірастюк, якому днями виповниться 50 років, розповів в інтерв’ю Славі Дьоміну.

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Нардеп розповів, що з молодшою на 11 років Іриною познайомився випадково ще до війни.

«Ми з дружиною Інною були в ресторані. Це відбувалося в Івано-Франківську і підійшла група дівчат чисто сфотографуватися. Оце було наше перше знайомство. Десь якраз був 2019 рік. Це от перше випадкове знайомство, ми знайшли потім по фейсбуку, можна легко відслідкувати. Захоплення вже прийшло потім, в процесі, якраз повномасштабного», — поділився Вірастюк.

За словами Вірастюка, новий роман він закрутив, коли дружина з дітьми виїхала за кордон на початку повномасштабного вторгнення. Він каже, що був проти цього, наполягав, щоб родина залишалася разом в Україні, адже була можливість жити Івано-Франківщині у відносній безпеці. Вірастюк тоді розцінив це, як зраду.

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«У мене почалися стосунки, коли дружина поїхала закордон і перебувала там. Ну, я думаю що це, як говорять, клин клином, тому що я той вчинок сприйняв також зрадою з її боку. Тому що зробила по-своєму. Можна було б казати, якби ми проживали в Бородянці або в Броварах і вони [росіяни] перебували. А вона каже: „Ти знаєш, я поїду за кордон“. Тоді так, окей ми рятуємо дітей», — сказав Вірастюк.

За словами Василя, він поговорив з дітьми. Старший син — 20-річний Адам від першої дружини Світлани, яка загинула на гірськолижному курорті в Туреччині, вже має свої стосунки, тож з розумінням ставиться до ситуації. Важче пояснити все було молодшим — 16-річному Олегу та 8-річному Олександру. Наразі хлопці з мамою Інною мешкають в київській квартирі Вірастюка. Подружжя у судах ділить майно. Інна вимагає чималу суму щомісячних аліментів.

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Раніше «ФАКТИ» писали про те, що співачка MamaRika та Сергій Середа перебувають на межі розлучення.

А блогерці Даші Квітковій приписують роман з одруженим чоловіком.

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фото: instagram.com/vasylvirastyuk

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