Передостанній понеділок місяця, 20 травня, обіцяє стати яскравим та насиченим днем для представників багатьох знаків зодіаку, вважає відома астрологиня Анжела Перл.

ВІДЕО ДНЯ

Усі починання сьогодні будуть вдалими, а успіхи не залишаться непоміченими оточенням. Крім того, в цей день можливі незвичайні зустрічі, впевнена пані Перл, чий псевдонім перекладається як «перлина».

Овен (21 березня — 19 квітня)

Завдяки своєму великому професійному досвіду ви зможете цього дня досягти значних успіхів на роботі та в бізнесі. При хорошому настрої та благополучному стані здоров'я ці досягнення будуть ще помітнішими. Також сьогодні важливо приділити особливу увагу харчуванню, включивши до раціону продукти, які сприяють зміцненню серцево-судинної системи: такі, як овочі, фрукти, горіхи, насіння, цільнозернові та бобові.

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Телець (20 квітня — 20 травня)

Не витрачаючи час на дрібниці, ви зможете цього дня зробити багато корисних справ. Частина представників вашого знаку отримають важливу інформацію, яка стане в нагоді в майбутньому. Порозуміння з близькими буде на високому рівні, а також з'явиться можливість виявити творчі здібності з певними успіхами. Також сьогодні буде не зайвим зайнятися спортом.

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Близнюки (22 травня — 21 червня)

Вранці можуть проявитися деякі непорозуміння з оточуючими та виникнути суперечки. Однак, якщо постаратися шукати компроміси, ситуація не буде дуже поганою. Можливі приємні звістки, які піднімуть настрій. Крім того, ви зустрінете нових людей, з деякими може виникнути справжня дружба. Також сьогодні рекомендуються фізичні вправи та відповідна дієта.

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Рак (22 червня — 22 липня)

У вас зранку з'являться нові цікаві ідеї, частину яких можна буде реалізувати. Проте варто утриматися від поспішних дій, щоб уникнути помилок, за які потім доведеться розплачуватися. Краще всього буде скласти чіткий план, зібрати всю необхідну інформацію та проаналізувати її. А згодом можна розпочати дії. Слід уважно вислуховувати поради від старих знайомих, оскільки вони можуть бути корисними. Також рекомендується уникати конфліктів, щоб не навантажувати нервову систему.

Лев (23 липня — 22 серпня)

Протягом дня у вас з'явиться багато цікавих занять, також велика можливість нових знайомств. З деякими людьми вдасться знайти спільні інтереси. Покупки будуть успішними, особливо якщо йдеться про придбання великих речей та об'єктів. У другій половині дня вам «світять» романтичні сюрпризи, такі як гаряча ванна з ефірними оліями та вечеря при свічках з коханою людиною.

Діва (23 серпня — 22 вересня)

Для Дів важливо виявляти особливу уважність та обережність у першій половині дня. Поспішні рішення можуть призвести до невдач та виникнення проблем. Краще приймати рішення самостійно, не вдаючись до порад інших. У другій половині дня ситуація покращиться, і ви зможете отримати важливу інформацію.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

День може виявитися не самим продуктивним. Без правильної концентрації уваги можна припуститися багатьох помилок. Сьогодні можуть виникнути цікаві ідеї, але їх реалізація дасть лише негативні результати. У другій половині дня можливі непорозуміння, тому буде важливо знаходити компроміс задля того, щоб уникнути конфліктів.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Сьогодні вам вдасться завершити безліч незавершених завдань та привести до ладу всі справи. Ділові переговори виявляться результативними і з'явиться можливість укладення вигідної угоди. Увечері настрій покращиться завдяки приємним новинам, а також очікуються романтичні сюрпризи від другої половини.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

День найкраще підходить для вивчення нового матеріалу, збору інформації та її аналізу, що згодом допоможе досягти успіхів у справах. В той же час можливі труднощі у налагодження комунікації з оточуючими, тому вам сьогодні важливо бути терплячим та уникати зайвих слів — це дозволить уникнути майбутніх розчарувань. Увечері варто знайти час для прогулянки на свіжому повітрі.

Козоріг (22 грудня — 19 січня)

Вранці у вас можуть виникнути несподівані завдання, які потребують швидкого вирішення, і це додасть напруженості у ситуацію. Однак не варто відкладати справи на потім, оскільки сьогодні сприятливий період для вирішення термінових справ. У другій половині дня на Козорогів чекають яскраві моменти, які піднімуть настрій та надовго запам'ятаються. Сьогоднді у вас можливі нові знайомства, які виявляться не лише приємними, а й корисними.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Сьогодні ваші особисті та ділові зустрічі пройдуть успішно, і вдасться знайти спільну мову навіть з найбільш примхливими та неприступними людьми. Також сьогодні вам цілком по силам позитивно вирішити всі фінансові питання. Деякі Водолії зможуть знайти нове джерело доходу, що допоможе вирішити багато проблем у майбутньому.

Риби (19 лютого — 20 березня)

У вас сьогодні буде досить продуктивний день, коли можна досягти успіху у справах. Можливі несподівані зустрічі, а також приємні сюрпризи. Після обіду можна братися за складні й відповідальні проєкти, що вимагають високої концентрації й уважності — у їх виконанні вам знадобляться знання і минулий корисний досвід.

Також зазначимо, що представники всіх знаків зодіаку можуть сьогодні продовжити обговорювати головну подію у світі спорту останніх днів — бій Олександра Усика за титул абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі. Несподівано для себе Олександр став ініціатором появи нових мемів та пародій.

Спочатку боксер ефективно з'явився на прес конференції під «Барабан» Артема Пивоварова та і Klavdia Petrivna.

І мережа вибухнула мемами та пародіями з призивом до українців «піднімай свою дупу з дивану», та «йди до спортзалу» — якщо хочеш бути таким, як наш суперчемпіон.

Не меншу популярність здобуло також відео тренування Усика під хіт «Teresa & Maria».

На нього у мережі відповіли пародією про «Маму тверезу і бабу Ніну». Звичайно, композиція може показатися образливою для глибоко віруючих людей, тому їм ролик не варто переглядати. Водночас автори кліпу зачепили в ньому ще одну актуальну проблему — мобілізацію. Після перегляду кліпу стає зрозумілим, які події можуть припинити бойові дії, а українські чоловіки — залишатись дома з сім'ями, а не вирушати на фронт.

Також новинку представили Adam & МУЛЬТИТРЕК, які знімали кліп під час участі в проєкті «Мультипотяг», про який йшлося позавчора.

Своєю чергою, MAR'YA представила сингл «Знаю» — «мелодійну мантру кохання, яка охоплює душу своєю поетичною проникливістю».

Успіх Віталія Лобача, який нещодавно представив «улюблену пісню «Махідевран-султан», переконав, певно, його колегу Марину Полончак в тому, що українцям до вподоби композиції «східного» типу, і вона вчора записала «турецьку» пісню про кохання.

А от виконавець Сергій Піскун зберігає вірність українкам в українським квітам.

А Нікіта Кісельов навіть «розтворився» в українській природі, інтригуючи слухачів датою виходу його нового кліпу.

Тому після перемоги Олександра Усика багато українців, як зрозуміло, перебувають у гарному настрої і готові до «сюрпризів» нового тижня. Тим більше, що скоро деяких наших співвітчизників чекають приємні сюрпризи.

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