Вирішила знятися топлес: Jerry Heil здивувала новим сміливим образом

Перемога Jerry Heil на «Євробаченні 2024» додала їй, схоже, впевненості у своїх силах та розкутості, і тепер співачка показує, що вона справжня красуня Джеррі, а не скромниця Яна Шемаєва, яка колись виконувала пісню «Каса, відміна».

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На такі думки наводить контент, який дівчина публікує у мережі.

Так, спочатку в Telegram артистка розмістила відео, на якому позує топлес, правда, стоячи до об'єктива спиною і демонструючи згорілу на сонці спину зі слідами від топа.

«Канни. Очікування: червона доріжка. Реальність: червона спина», — підписала ролик Jerry Heil.

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Ще одна незвичне фото Джеррі опублікувала в Instagram. На ньому вона одягнена, але виглядає «зовсім по-дорослому». У пості дівчина розповіла, що дасть концерт на благодійному заході в рамках Каннського фестивалю. Це буде Ukrainian Fashion Film Festival — захід, який оспівує давнє коріння та вишукану культуру України.

Прихильники встигли оцінити образ співачки, комусь він навіть нагадав стиль Бене Ґессерит зі всесвіту Дюни.

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«Який класний образ, просто богиня»; «Ця сукня просто крута, сама Джеррі дуже гарна»;"Нагадує стиль Бене Ґессерит з Дюни"; «Як красиво, справжня Діва», — написали в коментарях шанувальники.

А «вишенькою на торті» стало ще одне фото Джеррі, на якому вона, як показалось шанувальникам, знову топлес, але вже не стоїть спиною до об'єктива.

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Звичайно, це може бути просто «візуальний ефект», але знімок викликав шквал емоцій та признань у коханні — навіть від дівчат.

«Щаслива була познайомитися з Мстиславом Черновим @mstyslav.chernov на українському заході на канському кінофестивалі!» — так скромно підписала дівчина фото з режисером фільму, який отримав «Оскар».

Нагадаємо, що пісня «Teresa & Maria», з якою Jerry Heil & Alyona Alyona виграли конкурс «Євробачення», надихнула Олександра Усика на бій за титул абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі.

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