«Нереально вдячні»: Jerry Heil прокоментувала виступ у фіналі Євробачення 2024
Співачка Jerry Heil прокоментувала свій з Alyona Alyona виступ у фіналі Євробачення 2024.
Зробила вона це в Telegram-каналі відразу після завершення виступу на сцені в Мальме.
«Зараз буду передивлятися виступ! я вийшла передати людям і біль, і світло, і молитву, тому увійшла в якийсь особливий стан і памʼятаю лише його, а не те, що робила!», — написала вона.
При цьому зірка зазначила, що запам'ятала цей стан, Альону і «цю неймовірну синергію».
«Тепер справа за вами, ШАНОВНІ ДІВИ ТА ЛЮДИ!», — додала співачка і закликала голосувати на номер 2 (нагадаємо, що писала вона ще до оголошення переможця конкурсу- швейцарського співака Nemo.
Тобто, Джері ще не знала, що переможцем став представник Швейцарії — співак Nemo з піснею «The Code».
Про переможця відомо поки що небагато: Немо Меттлер, відомий під псевдонімом Nemo, народився 3 серпня 1999 року в Більє, Швейцарія, зараз йому 24 роки. За знаком зодіаку він Лев.
З самого дитинства хлопець захоплювався музикою і вже в юному віці опанував гру на скрипці, фортепіано і барабанах.
Його музичний талант помітили рано, і у 18 років він випустив платиновий сингл і два мініальбоми, за що отримав п'ять нагород на престижній премії Swiss Music Awards.
У 2020 році молодий музикант почав активно просуватися за межі своєї рідної країни, випустивши кілька пісень англійською мовою і записавши альбом «Whatever Feels Right».
Меттлер виділяється унікальним і виразним стилем: у нього короткі кучері, прозорі окуляри й оригінальний одяг.
У 2023 році Немо оголосив про свою небінарну гендерну ідентичність і попросив звертатися до нього займенником «вони».
Текст пісні «The Code»
«Whoa-oh-oh
Welcome to the show, let everybody know
I'm done playing the game, I'll break out of the chains
You better buckle up, I'll pour another cup
This is my bohème, so drink it up, my friend
This story is my truth
I, I went to Hell and back
To find myself on track
I broke the code, whoa-oh-oh
Like ammonites
I just gave it some time
Now I found paradise
I broke the code, whoa-oh-oh
Yeah
Let me tell you a tale about life
'Bout the good and the bad, better hold on tight
Who decides what's wrong, what's right?
Everything is balance, everything's light
I got so much on my mind, and I been awake all night
I'm so pumped, I'm so psyched
It's bigger than me, I'm getting so hyped, like
let me taste the lows and highs
(Oh) let me feel that burning fright
(Oh) this story is my truth
I, I went to Hell and back
To find myself on track
I broke the code, whoa-oh-oh
Like ammonites
I just gave it some time
Now I found paradise
I broke the code, whoa-oh-oh
Somewhere between the O's and ones
That's where I found my kingdom come
My heart beats like a-
Somewhere between the O's and ones
That's where I found my kingdom come
My heart beats like a drum
I, I went to Hell and back
To find myself on track
I broke the code, whoa-oh-oh
Like ammonites
I just gave it some time
Now I found paradise
I broke the code, whoa-oh-oh, whoa-oh-oh".
Зазначимо, що Alyona Alyona і Jerry Heil нагадали про війну зі сцени Євробачення і підкорили серця глядачів.
В той же час більшість глядачів у Європі зраділи, що організатори конкурсу дискваліфікували одного з фаворитів пісенних змагань — представника Нідерландів Йоста Кляйна за «неналежну поведінку». Виявилося, що він — не тільки ненавидить жінок, а ще й полюбляє диктатора путіна, і дуже радів нападу раші на Україну — навіть записав про це кліп. Тобто, отримав «по заслузі».209
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