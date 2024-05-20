«Мені було огидно»: як відреагував на звинувачення в жорстокому побитті дружини-співачки один із найуспішніших продюсерів і реперів

У центрі уваги таблоїдів США не тільки репер Каньє Вест. Нині з ним за місце на перших шпальтах конкурує один із найуспішніших американських музичних продюсерів і реперів Шон Комбс, більш відомий як «Дідді». Останнім часом проти знаменитості було висунуто цілу серію звинувачень у сексуальних домаганнях і насильстві. Одразу чотири жінки, зокрема його колишня дружина, співачка Кассандра (Кессі) Вентура, подали на музиканта до суду, звинувачуючи його в жорстокому поводженні та сексуальному насильстві, повідомляє ВВС.

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Напередодні в мережі з'явився запис із камери відеоспостереження, на якому видно, як «Дідді» в коридорі готелю в 2016 році побив свою вже колишню дружину, співачку Кессі Вентуру. Репер штовхає Кассандру, поки вона лежить на підлозі. Пізніше він намагається тягнути її за сорочку і кидає в неї якийсь предмет.

Шон Комбс відреагував на гучний скандал і вибачився за напад на Кассандру. У відеоролику, опублікованому на його сторінці в Instagram, репер заявив, що бере на себе повну відповідальність за свої «непростимі» дії.

«Мені було огидно, коли я це зробив. Мені гидко і зараз, — сказав він у своїй заяві. — Я звернувся по професійну допомогу. Я почав ходити на терапію, ходити на реабілітацію. Мені довелося просити Бога про милість і благодать. Мені дуже шкода».

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Однак адвокати співачки, моделі та акторки Кассандри Вентура заявили журналістам CBS News, що в новій заяві репер «більше говорить про себе, ніж про тих людей, яким він заподіяв біль».

«Коли Кессі та багато інших жінок заявили про насильство, він усе заперечував і припустив, що його жертви шукають можливості отримати гроші, — сказала адвокат Мередіт Файртог. — Те, що він був змушений „вибачитися“ тільки після того, як його неодноразові заперечення виявилися неправдивими, показує його жалюгідний відчай, і нікого не переконати його нещирими словами».

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Проте в окружній прокуратурі Лос-Анджелеса заявили, що напад, зафіксований на відео, може бути занадто старим для судового переслідування.

Відомо також, що в листопаді минулого року Кассандра Вентура врегулювала позов проти Комбса, в якому вона звинувачувала його в зґвалтуванні і сексуальній торгівлі протягом десяти років, за нерозкриту суму. Адвокат репера тоді заявив, що виплачена сума «в жодному разі не є визнанням правопорушень».

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Відтоді ще кілька жінок подали позови, звинувачуючи репера в сексуальному і фізичному насильстві. Минулого місяця в будинках репера «Дідді» в Лос-Анджелесі та Майамі було проведено обшуки в рамках федерального розслідування у справі про торгівлю людьми.

Раніше повідомляли про те, що знаменитого американського фокусника Девіда Копперфільда звинуватили в сексуальному насильстві шістнадцять жінок.

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