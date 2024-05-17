Знаменитого американського фокусника звинуватили в сексуальному насильстві шістнадцять жінок

Через п'ять років після самогубства американського мільярдера Джеффрі Епштейна, якого звинувачували в секс-злочинах, продовжують множитися скандали за участю його знаменитих друзів. Американського ілюзіоніста Девіда Копперфільда звинуватили в сексуальному насильстві шістнадцять жінок. Про це повідомляє The Guardian із посиланням на понад сотню інтерв'ю, а також протоколи судів і поліції. Копперфільд став об'єктом розслідування через його зв'язки з обвинуваченим у сексуальному насильстві та торгівлі людьми американським мільйонером Джеффрі Епштейном.

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За даними The Guardian, звинувачення стосуються періоду з кінця 1980-х до 2014 року. Більше половини жінок заявили, що були неповнолітніми на момент ймовірних інцидентів, хоча допускають, що Копперфільд міг не знати їхнього віку.

Три жінки розповіли, що Копперфільд накачав їх наркотиками, а потім зайнявся з ними сексом, на що вони не могли дати усвідомленої згоди. Ще чотири жінки стверджують, що ілюзіоніст торкався їх або змушував торкатися себе під час виступів на сцені. Родичі однієї з них, якій тоді було 15 років, стверджують, що бачили, як Копперфільд мацав її груди.

Деякі жінки заявили, що Копперфільд обіцяв допомогти їм із кар'єрою в модельному бізнесі або індустрії розваг, підтримуючи контакт із ними та їхніми батьками. Кілька заявниць зазначили, що наважилися на зізнання завдяки руху #MeToo, у рамках якого жінки по всьому світу розповідають про пережите насильство.

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Копперфільд заперечує всі звинувачення. Його адвокати підкреслюють, що жодна справа проти їхнього підзахисного не була доведена до суду (щонайменше одна справа була закрита через нестачу доказів). Вони описують звинувачення як «абсолютно помилкові й абсолютно неправдоподібні», та характеризують Копперфільда як доброго, сором'язливого і делікатного чоловіка.

Варто зазначити, що в жовтні 2023 року Копперфільд оголосив про співпрацю з міжнародною благодійною організацією Save the Children для проведення трюку зі «зникненням Місяця», запланованого на лютий 2024 року. Однак партнерство було розірвано на початку січня після того, як було розсекречено документи, пов'язані з Епштейном.

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Раніше повідомляли про долю ще одного друга Джеффрі Епштейна, сина покійної королеви Єлизавети ІІ та брата короля Чарльза ІІІ — принца Ендрю, звинуваченого у зґвалтуванні неповнолітньої, з якою його познайомив американський мільярдер-педофіл.

Фото в заголовку Девід Копперфільд. Скріншот із відео

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