Тяжко поранений йшов близько кілометра по Дортмунду: у Німеччині скоєно замах на підлітка з України

В Німеччині, де нещодавно жертвою зловмисників стала українська біженка, скоєно черговий злочин проти громадян України. У Дортмунді невідомі напали на 15-річного українського підлітка, який гуляв ввечері з двома друзями. Хлопець отримав поранення і був госпіталізований. Про це повідомляє Bild.

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Інцидент стався близько 21:00 у понеділок, 20 травня. Компанія підлітків розговорилася з двома дівчатами, що не сподобалося іншій групі молодих людей. Почалася бійка, під час якої один із нападників витягнув ніж.

За інформацією Bild, 15-річний підліток спочатку отримав поріз на шиї, а потім нападник завдав йому удару ножем у верхню частину тіла.

Підліткам вдалося втекти. Тяжко поранений українець пройшов близько кілометра по Дортмунду, перш ніж втратив свідомість.

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На місце події прибув лікар швидкої допомоги, який боровся за життя постраждалого на вулиці. Хлопця доставили до лікарні.

За словами місцевого прокурора Марібель Андерссон, слідство розглядає цей випадок як замах на вбивство. Поліція веде пошуки нападника, а розслідуванням займається відділ по розслідуванню вбивств. Наразі стан українського підлітка стабільний.

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Раніше повідомляли про те, що в Німеччині росіянин зарізав двох громадян України.

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