В Німеччині зарізали двох українців: підозрюють росіянина

У Німеччині, яка вирішила не позбавляти прав українських біженців з протермінованими документами, ввечері в суботу, 27 квітня, вбили двох громадян України віком 36 і 23 роки.

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У злочині підозрюють 57-річного громадянина росії, повідомили в поліції ФРН.

За словами правоохоронців, жертв росіянина знайшли з колото-різаними пораненнями на території торгового центру в Мурнау (Баварія). 36-річний чоловік помер на місці від важких травм, а другий українець — у лікарні. Обидва проживали у районі Гарміш-Партенкірхен.

«У рамках негайно розпочатого обшуку того ж вечора був знайдений і заарештований 57-річний підозрюваний за своєю домашньою адресою недалеко від місця злочину. Підозрюваний є громадянином росії», — зазначають у німецькій поліції.

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Як додається, передісторію і мотив убивства розслідуватимуть. Сьогодні, 28 квітня, справу мають передати судді.

Зазначимо, що за кордоном почастішали випадки вбивств українців. Так, у лютому стало відомо про жорстоке вбивство в Польщі 38-річної українки. А одна з найбільш резонансних подій з українцями сталась у Німеччині. Там було вбито двох українок: як потім виявилось, ціллю злочинців було немовля. А декілька тижнів тому неподалік середмістя Варшави у закинутій будівлі знайшли тіла чотирьох чоловіків — жертв убивства. Серед них було троє українців і один громадянин Польщі.

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