Вбивство української біженки у Німеччині: знайдено тіло матері жертви

В Німеччині поліція розслідує вбивство молодої українки Маргарити, яке сталося два тижні тому. Водолази знайшли також тіло матері загиблої Марини Стеценко, яка вважалася зниклою безвісти, пише Bild.

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Так, поліцейські водолази знайшли бездиханне тіло жінки в рибальському озері поблизу Бад-Мінгольсхайма (округ Карлсруе).

«Ймовірно, це зникла безвісти 51-річна жінка», — йдеться в повідомленні поліції.

За даними розслідування, жінок вбили з метою заволодіння дитиною Маргарити. Вбивці вбили бабусю дитини ввечері 6 березня, а потім матір дитини через кілька годин.

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Як писали «ФАКТИ», у вбивстві двох українок підозрюють росіянку та її чоловіка. За даними слідства, вони могли планувати вбивство молодої українки та викрадення її новонародженої донечки протягом тривалого часу.

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