38.81 / 39.38 42.28 / 42.97
Київ: +2
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Світ

Вбивство української біженки у Німеччині: знайдено тіло матері жертви

16:51 20 березня 2024
Марина Стеценко

В Німеччині поліція розслідує вбивство молодої українки Маргарити, яке сталося два тижні тому. Водолази знайшли також тіло матері загиблої Марини Стеценко, яка вважалася зниклою безвісти, пише Bild.

Так, поліцейські водолази знайшли бездиханне тіло жінки в рибальському озері поблизу Бад-Мінгольсхайма (округ Карлсруе).

«Ймовірно, це зникла безвісти 51-річна жінка», — йдеться в повідомленні поліції.

За даними розслідування, жінок вбили з метою заволодіння дитиною Маргарити. Вбивці вбили бабусю дитини ввечері 6 березня, а потім матір дитини через кілька годин.

РЕКЛАМА

Як писали «ФАКТИ», у вбивстві двох українок підозрюють росіянку та її чоловіка. За даними слідства, вони могли планувати вбивство молодої українки та викрадення її новонародженої донечки протягом тривалого часу.

РЕКЛАМА

472

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Карти Таро

Дівам — Королева Жезлів, Овнам — Ієрофант, а Левам — Король Кубків: гороскоп за картами Таро для всіх знаків на квітень

Торт

«Сльози ангела», він же «Краплі роси»: фантастично смачний сирний пиріг від фудексперта Світлани Левицької

Олеся Красномовець

Ні паспорта, ні грошей: віцечемпіонку Олімпійських ігор з росії обікрали в Європі

Водяний кінь

Водоліям — нові справи, Овнам — приємні сюрпризи, а Дівам — потужна енергетика: що обіцяють зорі на день Водяного Коня

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту