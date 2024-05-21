Частина українців виявила себе в електронній базі військовозобов’язаних, які розшукуються: що з цим робити

Після того, як Міністерство оборони запустило мобільний застосунок Резерв+ для військовозобов'язаних, призовників та резервістів, в якому можна оновити деякі дані дистанційно, без походу до ТЦК та СП, стали з'являтися певні питання, пов'язані з функціонуванням додатку.

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На деякі найпоширініші запитання відповіла Екатерина Чорногоренко — заступник міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації. Перше з них стосується того, що багато хто виявив, що його дані у застосунку мають статус «у розшуку». У тому числій й ті, хто наразі вже мобілізований та воює.

Екатерина Чорногоренко наголосила, що військовослужбовцям НЕ ПОТРІБНО оновлювати дані щодо себе.

«Якщо ви все ж таки завантажили застосунок і побачили статус „в розшуку“, це означає, що ТЦК не встиг оцифрувати ваші дані. Ви або ж найближчі члени родини можете звернутися до територіального центру і надати необхідні документи — паспорт, податковий номер, військовий квиток та довідку про зачислення на військову службу», — зазначила вона.

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Якщо ж у такій ситуації опинився саме військовозобов'язаний, то в цьому випадку потрібні інші дії. Потрібно або звернутися до служби підтримки, або таки особисто прийти до до ТЦК та СП. Вона не виключила, що подібне може траплятися й через «людський фактор». За словами Черногоренко, наразі розробляється функціонал, завдяки якому у майбутньому можна буде дистанційни звертатися для виправлення даних, аби «зняти себе з розшуку».

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Замміністра також повідомила, що наразі застосунок ще може бути недоступним у деяких країнах через те, що «маркетам треба декілька днів на обробку будь-яких змін». «Команда вирішує це питання. У найближчі дні застосунок буде доступним, як на Android, так і на iOS. І всі встигнуть оновити дані до 16 липня», — додала вона.

Екатерина Чорногоренко закликала громадян, які не є військовозобов'язаними, призовниками або резервістами, не завантажувати застосунок: «Ми розуміємо, що зараз є величезна цікавість до продукту. Але кількість запитів на авторизацію є рекордною. Тому це може спричиняти зайве навантаження на сервери та збої».

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Про те, які основні вимоги містить нове мобілізаційне законодавство, читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото з відкритих джерел

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