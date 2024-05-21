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Кабмін значно скоротив термін дії висновку ВЛК щодо придатності до служби в армії

12:52 21 травня 2024
ВЛК

Термін дії висновку Військово-лікарської комісії, яка при визначенні придатності чи непридатності військовозобов'язаного враховуватиме не лише його хвороби, а й порушення функцій організму, до яких призвели ці захворювання, під час мобілізації чи воєнного стану діятиме один рік. У мирний час термін дії такого висновку становить п'ять років.

«У разі проходження резервістами та військовозобов'язаними медичного огляду під час мобілізації та/або військового стану термін дії довідки з висновком про придатність до військової служби становить один рік», — цитує «РБК Україна» відповідну постанову уряду.

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Також затверджено рішення, згідно з яким особи, які не проходили медичний огляд або у яких закінчився термін дії рішення (постанови) про придатність до військової служби, направляються на Військово-лікарську комісію.

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Громадяни України, які після оголошення мобілізації прибули до ТЦК та СП для уточнення своїх облікових даних, на медичний огляд не спрямовуються. Їх на медкомісію викликають повісткою.

Фото — armyinform.com.ua

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