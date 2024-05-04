Захворювання розбиті на групи: в Міноборони пояснили, як будуть визначати придатність військовозобов’язаних

Згідно нових змін до наказу щодо ВЛК при визначенні придатності чи непридатності військовозобов'язаного буде враховуватись не тільки його хвороби, але і порушення функцій організму, до яких призвели ці захворювання.

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Про це заявила директор Департаменту охорони здоров’я Міністерства оборони України Оксана Сухорукова в ефірі телемарафону.

За її словами, згідно з оновленим наказом № 402, дійсно зникає поняття «обмежено придатний», залишаються лише статуси «придатний» и «непридатний».

«В придатних є повністю придатний або придатні до служби у певних військових частинах. Разом з тим були переглянуті критерії придатності. Там є поєднання міжнародного класифікатора хвороб 10-го випуску та ступеню порушення функцій», — розповіла представниця Міноборони.

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Своєю чергою, за її словами, захворювання розбиті на групи, в кожній з них є декілька категорій.

«Важкий, середній, легкий стан, у зв’язку з цим йде визначення придатності або непридатності або придатності для проходження служби в окремих частинах. Ще раз — в залежності від ступеню порушення функцій», — зазначила Сухорукова.

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Ці критерії придатності, за її словами, поєднані за принципом «захворювання — ступінь порушення функцій».

«Зокрема в наказі є 86 груп, в яких понад 70 пунктів передбачають пункт „непридатний“, в якому близько 5000 діагнозів, а в кожній групі можуть бути як повністю придатні, так повністю і непридатні, знову ж таки, в залежності від ступеня порушення функцій», — підкреслила директорка.

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Приклади

Для більш детального розуміння специфіки, посадовиця навела наступні приклади:

була виразка, залишився тільки рубець — людина придатна;

виразка була з ускладненням, була проведено оперативне втручання з видаленням значної частини шлунку — не придатний;

ампутації на будь-якому рівні, крім кісті, стопи та пальців — не придатний;

відсутність одного ока (сліпота одного ока) — не придатний.

Що робити вже мобілізованим у випадку погіршення здоров’я

Сухорукова також нагадала, що у випадку погіршення здоров’я у військослужбовця завжди є можливість звернутися до свого командира з рапортом про погіршення стану здоров’я.

«Своєю чергою, командир військової частини може направити військослужбовця як на лікування, так і на проходження військово-лікарської експертизи (ВЛЕ)», — пояснила вона.

Зазначимо, що у вересні 2023 року президент України доручив урегулювати питання терміну «обмежено придатних» для мобілізації. У квітні вже цього року Зеленський підписав законопроект № 10313, який стосується повторного медичного огляду обмежено придатних чоловіків та скасував ним статус «обмежено придатний».

При цьому нового наказу, по якому можна було б визначати придатність з урахуванням виключення «обмежено придатних», не було. Нещодавно стало відомо, що Міноборони внесло зміни у відповідний профільний наказ № 402, врегулювавши можливі розбіжності.

Нагадаємо також про новації, які застосовуватимуть працівники ТЦК, перевіряючи документи військовозобов'язаних з 18 травня.



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