«У нас є економічний потенціал, але не вистачає політичної волі»: експрем'єр Литви нагадав про приклад Рузвельта

Західні країни мають виробити чіткий план перемоги України у війні проти росії. Він має містити детальний графік виробництва озброєнь як у країнах Заходу, так і в самій Україні, графік постачання всіх видів озброєнь, а також безперервний потік фінансування.

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Про це заявив депутат Європейського парламенту від Литви (EPP), колишній прем'єр-міністр Литовської Республіки Андрюс Кубілюс у коментарі Guildhall.

«За останні два роки ми зробили для підтримки України більше, ніж будь-хто чекав до початку війни. Ми допомагали постачанням зброї, запровадили санкції. Але якщо подивитися на всю картину, то зараз західна військова допомога Україні та виробництво всього необхідного всередині країн Заходу перебуває на такому рівні, щоб допомогти Україні не програти війну, але все ще не на тому рівні, який дозволить Україні перемогти», — сказав литовський політик.

За його словами, за останній рік росія витратила понад 100 мільярдів євро на війну проти України.

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«Україні вдалося отримати близько 80 млрд євро допомоги від західних країн. Дуже просто підрахувати, що цього замало, щоб Україна перемогла у війні. Західна військова допомога має становити близько 100 мільярдів євро на рік і бути безперервною, чого немає й досі. Американці схвалили свій пакет допомоги, який становить 60 мільярдів, але вони самі кажуть, що цього не вистачить до кінця цього року. Нам потрібно чітко розуміти, що робити далі», — додав він.

Також як наочний приклад він нагадав про часи Другої світової війни.

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«У червні 1941 року президент Рузвельт попросив військове керівництво США підготувати те, що тоді називалося планом перемоги, і військові витратили 3 місяці на його розробку. Вони врахували все — скільки людей потрібно мобілізувати для військової промисловості та армії, чого й скільки потрібно зробити для британської та радянської армій, а потім спланували висадку союзних військ у Франції у липні 1943 року. Саме цього нам не вистачає, коли ми говоримо про європейську підтримку України. Ми повинні мати чіткий план перемоги України — що має бути зроблено, скільки в ЄС, скільки в Україні, скільки грошей потрібно на реалізацію цього плану. Цього поки що немає», — заявив євродепутат і сказав, що подібний план зараз намагаються просунути через ЄС.

«Я сподіваюся, що у новому складі Європарламенту план перемоги України буде однією з найважливіших тем. Через відсутність цього плану Україна відчуває брак боєприпасів та дефіцит систем ППО, це не той шлях, яким можна досягти перемоги. Нам потрібен чіткий план із чітким графіком, коли все буде зроблено та доставлено. І ми маємо всі можливості для цього. Тому що, попри те, що російська економіка ще не впала, вона в 25 разів менша, ніж об'єднана економіка країн західного світу. Тобто ми маємо економічний потенціал, але не вистачає політичної волі для ухвалення рішень», — додав Андрюс Кубілюс.

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Зазначимо, що нещодавно Естонія представила стратегічний план для країн Заходу, що охоплює три роки, щоб допомогти Україні перемогти у війні.

Зокрема, у ньому наголошується, що Захід не повинен побоюватися надавати підтримку Україні у війні. Загальний ВВП усіх країн-учасниць «Рамштайну» становить 47 трильйонів євро, і лише 0,2% цієї суми було спрямовано на допомогу Україні. Тоді як ВВП росії оцінюється лише у 2 трильйони євро.

В Естонії вважають за необхідне збільшення виробництва в оборонно-промисловому секторі. Експерти наголошують, що з належною політичною волею цей процес можна значно прискорити.

Раніше «ФАКТИ» повідомяли, що у США знайшли спосіб допомогти Україні, використовуючи прибуток від заморожених російських активів.

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