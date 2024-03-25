Використати прибуток від заморожених російських активів: у США знайшли спосіб допомогти Україні

США запропонували своїм союзникам по «Великій сімці» створити спеціальний фонд для випуску облігацій на суму щонайменше 50 мільярдів доларів, забезпечених прибутками, отриманими від заморожених російських суверенних активів, і використати ці кошти на підтримку України. Пропозиція передбачає об'єднання 280 мільярдів доларів активів російського центрального банку, які були знерухомлені країнами G-7 і Європейським Союзом, в SPV, прибутки від якого підуть на підтримку так званих облігацій свободи, сказали інформовані особи, які говорили на умовах анонімності, пише Bloomberg.

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Понад дві третини заморожених активів росії заблоковані в ЄС, де вони приносять близько 3,6 мільярда доларів чистого прибутку на рік. Надходження від потенційного розміщення облігацій майже дорівнювали б 60 мільярдам доларів американської допомоги, які застрягли в Конгресі.

Міжнародні облігації України серед лідерів зростання на ринках, що розвиваються, а її доларові облігації з погашенням в 2026 році торгувалися на найвищому рівні з червня 2022 року.

За словами одного з учасників, дискусії перебувають на ранній стадії і тривають. Деякі країни «Великої сімки», включаючи Німеччину і Францію, висловили застереження щодо нової ідеї, сказав інший співрозмовник. За словами інформованої особи, ці зусилля можуть принести набагато більше, ніж 50 мільярдів доларів. Деякі країни ЄС, зокрема Естонія, закликали союзників бути сміливішими і заарештувати ці активи.

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Раніше G-7 заявляли, що активи залишатимуться замороженими доти, доки росія не погодиться виплатити Україні компенсацію за завдані збитки.

Протягом останніх місяців союзники по G-7 обговорювали кілька варіантів того, як отримати доступ до заморожених активів — від використання грошей як застави для залучення боргу до видачі гарантій під заморожені кошти. Але розбіжності залишаються через небажання європейців робити щось, що може бути сприйнято як ефективне захоплення активів, яке, на їхню думку, може зіткнутися з юридичними проблемами, ризиком для стабільності євро і відплатою з боку москви.

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Наразі лідери ЄС наближаються до угоди про використання доходів від заблокованих активів для фінансування військових потреб України. Згідно з наданими планами, основна частина несподіваних прибутків, які здебільшого проводяться через бельгійський кліринговий центр EuroСlear, буде перерахована до Європейського фонду миру — механізму, що використовується переважно для відшкодування урядам військових закупівель, призначених для України, а менша частина — до регулярного фонду для України в бюджеті Євросоюзу.

Аргумент США полягає в тому, що необхідно розробити варіант, який би максимізував дохід від заморожених активів і передбачив би вартість несподіваних прибутків, щоб, на думку інформованих джерел, швидше надати Україні більшу підтримку.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Україна може отримати заморожені російські кошти.

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