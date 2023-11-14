Литва передаватиме Україні конфісковані автомобілі, які зареєстровані у рф

З середини березня 2024 року Литва почне конфісковувати автомобілі, зареєстровані в росії, та передавати їх Україні, повідомляє DELFI. «За перший тиждень ми нарахували 58 автомобілів з російськими номерами, за другий — 70, а зараз або жодного, або 1−3 на день трапляються», — сказала представниця Митного департаменту Ірина Фролова-Мілашене.

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В'їзд до Литви на автомобілях з російськими держномерами заборонено з 11 вересня. За винятком тих, що прямують транзитом до Калінінградської області. До слова, у Литві власникам машин з російськими номерами нададуть «перехідний період» до 11 березня 2024 року. До цієї дати вони повинні будуть вивезти свій транспорт з країни. Бо тоді автомобілі буде або конфісковано, або під конвоєм супроводжено до кордону з подальшим вивезенням до росії.

Додамо, що заборонено в'їзд автомобілів із російськими номерами у Латвії, Фінляндії, Естонії, Польщі та інших країнах.

Своєю чергою в Європарламенті зауважили, що країни ЄС мають припинити конфіскацію автомобілів з російськими номерами, оскільки це дискредитує санкції. Один з ініціаторів резолюції Андрюс Кубілюс сказав, що ЄС має вжити жорсткіших заходів, ніж санкції щодо косметики чи автомобілів. Він зазначає, що слід запровадити санкції для «Росатому», добрив, інших енергоресурсів, які росіяни ще експортують, щоб у них не було грошей на фінансування війни.

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«Легко сидіти на дивані й говорити, що я не воюю, воює хтось інший. Але коли тебе просять зробити щось, щоб війна закінчилася, — ні, я краще поїду до Європи, буду подорожувати. Такого не буде. Я вважаю, що автомобілі треба конфісковувати. А потім віддати українцям», — сказав Андрюс Кубілюс.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що автомобілі з російськими номерами більше не впустять до Європи.

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