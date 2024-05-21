Раді пропонують позбавити ТЦК права штрафувати ухилянтів

В Україні, де триває загальна мобілізація, народні депутати хочуть забрати право у ТЦК штрафувати ухилянтів. Відповідний законопроєкт опубліковано на сайті Верховної Ради.

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Так, нардеп Анатолій Бурміч пропонує забрати у ТЦК та СП право накладати штрафи на призовників, військовозобов’язаних та резервістів за вчинення адміністративних правопорушень. Такі рішення, на думку політика, повинні ухвалювати місцеві суди. Йдеться про порушення правил військового обліку, законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію, про зіпсуття військово-облікових документів чи втрату їх з необережності.

В пояснювальній записці нардеп вказує, що «надмірна концентрація повноважень в межах одного органу (ТЦК та СП) може призвести до дисбалансу системи стримувань і противаг у державній владі».

Як писали «ФАКТИ», нещодавно Верховна Рада значно збільшила суми штрафів за порушення військового обліку.

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