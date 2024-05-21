Українці, зняті з військового обліку у зв'язку з виїздом за кордон, зобов'язані прибути до ТЦК і знову стати на облік: Кабмін запровадив нове правило

В Україні, де триває загальна мобілізація, громадяни України, які були зняті з військового обліку у зв’язку з вибуттям за межі України на строк більше 3 місяців, зобов’язані до 16 червня стати на військовий облік шляхом особистого прибуття до ТЦК. Про це йдеться у поставнові Кабміну від 16 травня 2024 р. № 563.

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Так, у чоловіків, яких в свій час зняли з військового обліку через вибуття за кордон на строк більше 3 місяців, буде час до 16 червня, аби особисто приїхати в Україну, прийти до ТЦК і стати на військовий облік. А саме їм дається на це 30 днів з дня набрання чинності відповідною постановою уряду.

Також передбачено, що чоловіки, які знаходяться за кордоном, підлягають військовому обліку на тих же засадах, що і чоловіки в Україні.

Крім того, закордонні дипломатичні установи будуть здійснювати інформування призовників віком від 18 до 25 років, які перебувають на постійному або тимчасовому консульському обліку.

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Також постанова Кабміну передбачає, що під час перевірки закордонних дипломатичних установ України перевіряється своєчасність визначеного абзацами 2 і 3 пункту 52 Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів, затвердженого постановою КМУ від 30 грудня 2022 р. № 1487, інформування, а також подання повідомлень до відповідних районних (міських) ТЦК про взяття на консульський облік або зняття з нього призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Військовий облік громадян України, які постійно або тимчасово перебувають за кордоном, здійснюється районними (міськими) ТЦК, органами СБУ, відповідними підрозділами розвідувальних органів на загальних засадах.

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