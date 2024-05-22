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Готував захоплення Вовчанська: СБУ затримала ворожого інформатора на Харківщині

10:50 22 травня 2024
Оперативне фото СБУ

Поки одні українці намагаються врятувати тварин з-під Вовчанська, інші, на жаль, прямо сприяють ворогові в захопленні міста. Так, днями Служба безпеки зірвала нові спроби воєнної розвідки рф отримати стратегічно важливу інформацію про Сили оборони на півночі Харківщини.

Найбільше ворога цікавили геолокації важкої артилерії ЗСУ, яка тримає під вогневим контролем штурмові групи окупантів, що намагаються захопити Вовчанськ. Щоб отримати розвіддані, російська спецслужба залучила свого інформатора — місцевого підприємця. Під виглядом вирішення комерційних питань він об’їжджав прифронтову місцевість, де приховано фіксував координати українських військ.

За повідомленням СБУ, також фігурант «втемну» використовував своїх колег та знайомих, у яких вивідував «потрібну» інформацію під час побутових розмов.

У подальшому зловмисник узагальнював отримані відомості та надиктовував їх у голосових повідомленнях для російської розвідки.

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«Звітуючи» окупантам, їхній поплічник детально описував розташування українських захисників з прив’язкою до місцевих орієнтирів, і все це агресор планував використати для підготовки авіаційних та ракетних ударів.

Однак співробітники СБУ завчасно викрили російського інформатора та затримали його.

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На підставі отриманих доказів слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 114−2 Кримінального кодексу України («Несанкціоноване поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ за можливості їх ідентифікації на місцевості»).

Зловмисник вже перебуває під вартою. Йому загрожує до 8 років тюрми.

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Також нагадаємо про затримання коригувальника ракетних ударів по Харкову — від нього окупанти розраховували отримати геолокації української ППО.

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