Готував захоплення Вовчанська: СБУ затримала ворожого інформатора на Харківщині

Поки одні українці намагаються врятувати тварин з-під Вовчанська, інші, на жаль, прямо сприяють ворогові в захопленні міста. Так, днями Служба безпеки зірвала нові спроби воєнної розвідки рф отримати стратегічно важливу інформацію про Сили оборони на півночі Харківщини.

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Найбільше ворога цікавили геолокації важкої артилерії ЗСУ, яка тримає під вогневим контролем штурмові групи окупантів, що намагаються захопити Вовчанськ. Щоб отримати розвіддані, російська спецслужба залучила свого інформатора — місцевого підприємця. Під виглядом вирішення комерційних питань він об’їжджав прифронтову місцевість, де приховано фіксував координати українських військ.

За повідомленням СБУ, також фігурант «втемну» використовував своїх колег та знайомих, у яких вивідував «потрібну» інформацію під час побутових розмов.

У подальшому зловмисник узагальнював отримані відомості та надиктовував їх у голосових повідомленнях для російської розвідки.

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«Звітуючи» окупантам, їхній поплічник детально описував розташування українських захисників з прив’язкою до місцевих орієнтирів, і все це агресор планував використати для підготовки авіаційних та ракетних ударів.

Однак співробітники СБУ завчасно викрили російського інформатора та затримали його.

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На підставі отриманих доказів слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 114−2 Кримінального кодексу України («Несанкціоноване поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ за можливості їх ідентифікації на місцевості»).

Зловмисник вже перебуває під вартою. Йому загрожує до 8 років тюрми.

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Також нагадаємо про затримання коригувальника ракетних ударів по Харкову — від нього окупанти розраховували отримати геолокації української ППО.

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