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Події

Росіяни вдарили по центру Чугуєва на Харківщині: багато постраждалих

10:21 22 травня 2024
Наслідки артилерійського обстрілу

Завдаючи ударів по Харкову, російські війська не залишають у спокої й інші громади регіону. Так в середу, 22 травня, армія рф завдала артилерійських ударів по центру Чугуєва, пошкодивши будівлю дитячого садка.

За повідомленням очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова, це сталося вранці.

Загалом постраждали 5 людей. До медичних закладів було доставлено 4 травмованих — 28-річниого чоловіка та жінок 22, 55, 65, 77 років.

А станом на 10:00 кількість постраждалих зросла до семи осіб. Зокрема, довелося госпіталізувати 41-річну жінку, також за допомогою звернулася жінка 42 років. Обидві у середньому стані.

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Тим часом відбувається евакуація мешканців із Чугуївського, Харківського та Богодухівського районів — минулої доби у безпечні місця було доправлено 10875 людей, поінформували в ОВА.

Одночасно з евакуацією мешканців зооволонтери вивозять з-під обстрілу й тварин, які залишилися на території активних бойових дій. Зокрема в Мережі показали порятунок алабая з-під Вовчанська.

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Нагадаємо, раніше стало відомо про розстріл мирних жителів Вовчанська, які намагалися самотужки дістатися до Харкова.

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