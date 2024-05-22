Мобілізація по-новому: чи будуть відправляти за ґрати тих, хто не оновив дані та не збирається платити штраф

У Верховній Раді вважають, що ухилянти, які не оновили дані та не збираються сплачувати штрафи, порушують мобілізаційне законодавство, і повинні нести кримінальну відповідальність.

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Таку думку сайту ТСН.ua висловила народна депутатка та членкиня Комітету з питань нацбезпеки, оборони й розвідки Ірина Фріз.

«Штрафи (від 17 тис. грн. до 25 тис. 500 грн.) встановлені за порушення військового обліку. Тобто це штрафи за неоновлення даних. У разі, якщо військовозобов’язаний не оновив дані і не сплатив штраф, залишається у „сірій зоні“, то він вважається ухилянтом і до нього застосовується стаття про порушення закону про мобілізацію. Це передбачає кримінальну відповідальність, загрожує від 3 до 5 років позбавлення волі», — зазначила Фріз.

Водночас джерела ТСН.ua серед парламентарів зізналися, що наразі не можуть чітко сказати про те, чи подвоюються несплачені штрафи, а також який саме термін надається для сплати — 10, 15 днів чи більше.

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«Якщо казати відверто — коїться чехарда. Не дивлячись на те, що в законі начебто і прописано, але немає чіткого розуміння про порядок накладання і стягування штрафів», — розповів один з парламентарів.

Своєю чергою адвокати зазначають, що штрафи за порушення мобілізаційного законодавства не подвоюються.

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«Ці штрафи встановлюються рішенням суду, за протоколом ТЦК чи відповідальної особи. В разі несплати, відкривається виконавче провадження. Але треба розуміти, що виконавче провадження — це ще додаткові витрати — близько 10% від суми», — вважає адвокат Сергій Старенький.

За його словами, чинне законодавство передбачає штрафи, які подвоюються в разі несплати і ті, які не подвоюються.

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«Подвоюються в разі несплати штрафи за порушення ПДР, але не всі», — уточнює Старенький.

«Є дуже багато правопорушень, штрафи за які не подвоюються. Наприклад, хуліганство, розпиття спиртних напоїв», — додав адвокат Микола Максимов.

За його словами, сплата штрафу також може означати, що особа визнала те, що скоїла правопорушення. До цього адвокат додає, що в разі несплати штрафу протягом місяця державні виконавці можуть змушувати особу сплатити необхідну суму.

Нагадаємо, відповідно до Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період на роботодавців покладено обов’язки після отримання розпорядження начальника ТЦК вручити повістки працівникам та забезпечити їх прибуття до військкоматів.

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