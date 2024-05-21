Роботодавців зобов'язали вручати повістки працівникам, доставляти їх до ТЦК на вимогу та повідомляти про «відмовників»

У відповідності до Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період на роботодавців покладено обов’язки після отримання розпорядження начальника ТЦК вручити повістки працівникам та забезпечити їх прибуття до військкоматів.

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Це передбачає відповідна постанова Кабінету міністрів.

Після того, як керівник установи отримає розпорядження, він має видати наказ щодо оповіщення резервістів та військовозобов’язаних з переліком осіб, датою, часом та місцем, куди необхідно прибути. Через відповідальних осіб у робочий час здійснюється оповіщення працівників з врученням повісток під підпис. Протягом трьох днів керівництво підприємства має у письмовій формі повідомити відповідному ТЦК та СП про результати роботи.

Адміністрація також має забезпечити прибуття резервістів та військовозобов’язаних до пунктів збору — або организувавши перевезення, або звільнивши їх від виконання робочих обов’язків з урахуванням часу, необхідного для прибуття до ТЦК, та у разі потреби часу на зворотній шлях. Також на керівництво покладено обов'язок інформувати військкомат про працівників, які відмовилися від отримання повісток, та працівників, які написали заяви про звільнення.

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Тим часом видання «Судово-юридична газета» нагадує, що днями президент підпимсав закон, яким збільшаться штрафи і для бізнесу, який порушує законодавство про мобілізацію.

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Так, у статті 210−1 штраф за порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію буде складати для громадян від 17 тис. грн до 25,5 тисяч грн, а для посадових осіб органів державної влади, органів місцевого самоврядування, юридичних осіб та громадських об’єднань — від 34 тисяч грн до 59,5 тисяч грн.

Нагадаємо, що в парламенті зареєстрували проєкт закону, яким пропонується замінити кримінальне покарання за ухилення від служби на штрафи або громадські роботи.

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Фото з відкритих джерел

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