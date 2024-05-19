Мобілізація в Україні: чи потрібно пред'являти військовий квиток під час відвідин сервісних центрів МВС

З 18 травня набрав чинності новий закон про мобілізацію, але це жодним чином не вплине на обслуговування чоловіків у сервісних центрах МВС.

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«Під час звернення до сервісних центрів МВС чоловіки призовного віку отримуватимуть послуги без пред’явлення військово-облікового документа», — зазначили у столичному сервісному центрі МВС та нагадали про те, які документи можуть знадобитися під час відвідання установи.

Для обміну посвідчення водія — паспорт з відміткою про місце реєстрації або ID-картка, реєстраційний номер облікової картки платника податків (ІПН), наявне посвідчення водія.

Для перереєстрації авто фізичних осіб або оформлення договору купівлі-продажу — паспорт з відміткою про місце реєстрації або ID-картка; реєстраційний номер облікової картки платника податків (ІПН); свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу; довіреність на іншу особу (за потреби).

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Варто пам'ятати, що для отримання послуг необхідно здійснити попередній запис: онлайн або в терміналі, який розташований у приміщенні сервісного центру МВС.

Нагадаємо, що військовозобов'язані, які мають оновити свої дані у ТЦК та СП, можуть це зробити також через столичні ЦНАПи.

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Фото сервісного центру МВС у Києві

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