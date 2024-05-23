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Супермодель Сніжана Онопка знову вийшла заміж: хто став обранцем

16:46 23 травня 2024
Сніжана Онопка

Знаменита українська супермодель Сніжана Онопка вдруге вийшла заміж. Про це вона повідомила на своїй сторінці в інстаграмі.

«Життя останнім часом. Щасливо одружена. Хочу сказати вам лише одне, після війни, мого жахливого розлучення, я дуже щаслива жінка з найдивовижнішим чоловіком на планеті. Вірте у свої мрії. До речі, мій чоловік найкращий фотограф», — написала Сніжана.

Імʼя чоловіка вона розкривати не стала. Але у фан-аккаунті зірки з’явилися фото з дня укладання шлюбу. Молодята відмовились від традиційного весільного одягу. Церемонія була скромною, лише для найближчого кола.

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«Втомлена, але дуже щаслива. Я — дружина найкращого чоловіка в світі», — коротко прокоментувала 37-річна Сніжана.

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Нагадаємо, першим чоловіком Сніжани був український бізнесмен Микола Щур. Разом вони були 10 років і розлучилися зі скандалами. Модель зізнавалася, що потерпала від фізичного насилля та навіть не могла забрати свої речі після розриву стосунків.

Також «ФАКТИ» писали про те, що зірка «Одного разу під Полтавою» Ірина Сопонару вийшла заміж за іноземця.

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А представниця України на конкурсі «Міс Всесвіт-2022» Вікторія Апанасенко, яка рік тому вийшла заміж, вперше показала свого чоловіка.

Фото: instagram.com/snejanaonopkа

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