«Міс Україна Всесвіт-2022» вперше показала свого чоловіка

Українська красуня, представниця на конкурсі «Міс Всесвіт-2022» Вікторія Апанасенко, яка рік тому вийшла заміж, вперше показала свого чоловіка. Фото з весілля вона опублікувала в соцмережах, вітаючи коханого з першою річницею шлюбу. Обранцем 29-річної Вікторії став 42-річний заступник міністра цифрової трансформації України з розвитку ІТ-галузі Олександр Борняков.

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«Скільки років кохаю, а закохуюсь в тебе щодня», — підписала весільні фото Вікторія. Вона також чуттєво звернулася до чоловіка та подякувала йому за любов, підтримку та відчуття безпеки в цей складний час.

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«У цей день хочу сказати тобі дякую. За твою сміливість. За відчуття безпеки. За те, що поруч з тобою не страшно під звуками сирен, вибухів та клятих шахедів. За твою підтримку та віру у мої сили. За те, що ти завжди на моєму боці, попри все. За кожну усмішку в цей складний час та за схоже почуття гумору. Ти не лише мій чоловік, ти мій союзник, друг, напарник і моя найрідніша людина у Всесвіті. Обіцяю бути поруч з тобою протягом усіх років, які нам відведено. Бути тилом, підтримкою та рушійною силою на шляху до нових висот. Дякую тобі за цей світлий день рік тому, без пишних святкувань та зайвої мішури. Лише у двох», — написала Вікторія.

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Раніше «ФАКТИ» писали про те, що співак Віталій Козловський таємно одружився. З коханою Юлією вони очікують первістка.

Також акторка Ірина Сопонару готується до весілля. Вона показала, як обирає сукню та попросила поради у своїх прихильників.

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Фото: facebook.com/crystalviktoria

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