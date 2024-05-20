Ірина Сопонару вийшла заміж: як пройшло зіркове весілля

Українська акторка, зірка серіалу «Одного разу під Полтавою», «Ліги Сміху» та «Жіночого Кварталу» Ірина Сопонару, яка раніше розповідала про заручини, вийшла заміж. Про це вона розповіла на своїй сторінці в інстаграмі, опублікувавши світлини з весілля.

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«Приймаємо привітання», — коротко підписала кадри Ірина.

Урочиста церемонія розпису з британцем Рісом, з яким Ірина зустрічалася кілька років, відбулася у Києві. Після довгих роздумів щодо весільної сукні та примірок різних варіантів, наречена обрала стримане вбрання з вишитою українською символікою. Наречений також одягнув вишиванку.

На важливій події були присутні лише найрідніші.

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Коли саме розписалися молодята, Ірина не уточнила. Ймовірно, вони уклали шлюб ще на початку травня. Тоді Сопонару публікувала світлину в тому ж вбранні, тримаючись за руки.

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Також Ірина поки не розповідає, як святкували створення сім’ї. Раніше вона розповідала, що хоче красиве свято для рідних та друзів. Планувала відгуляти в одному з готелів Києва з мальовничими краєвидами на Дніпро.

Раніше «ФАКТИ» також писали про те, що акторка «Дизель Шоу» Вікторія Булітко виходить заміж.

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Фото: instagram.com/irinasoponaru

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