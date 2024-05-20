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Шоу-бізнес

Ірина Сопонару вийшла заміж: як пройшло зіркове весілля

17:06 20 травня 2024
Ірина Сопонару з нареченим

Українська акторка, зірка серіалу «Одного разу під Полтавою», «Ліги Сміху» та «Жіночого Кварталу» Ірина Сопонару, яка раніше розповідала про заручини, вийшла заміж. Про це вона розповіла на своїй сторінці в інстаграмі, опублікувавши світлини з весілля.

«Приймаємо привітання», — коротко підписала кадри Ірина.

Урочиста церемонія розпису з британцем Рісом, з яким Ірина зустрічалася кілька років, відбулася у Києві. Після довгих роздумів щодо весільної сукні та примірок різних варіантів, наречена обрала стримане вбрання з вишитою українською символікою. Наречений також одягнув вишиванку.
На важливій події були присутні лише найрідніші.

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Коли саме розписалися молодята, Ірина не уточнила. Ймовірно, вони уклали шлюб ще на початку травня. Тоді Сопонару публікувала світлину в тому ж вбранні, тримаючись за руки.

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Також Ірина поки не розповідає, як святкували створення сім’ї. Раніше вона розповідала, що хоче красиве свято для рідних та друзів. Планувала відгуляти в одному з готелів Києва з мальовничими краєвидами на Дніпро.

Раніше «ФАКТИ» також писали про те, що акторка «Дизель Шоу» Вікторія Булітко виходить заміж.

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Фото: instagram.com/irinasoponaru

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