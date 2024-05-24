Не передбачено законом: глава Нацполіції пояснив, чи будуть його підопічні вручати повістки військовозобов’язаним

Начальник Національної поліції України Іван Вигівський, який раніше розкривав деталі деяких важливих для суспільства справ, розповів, чи будуть поліцейські після прийняття закону про мобілізацію вручати повістки військовозобов'язаним чоловікам.

ВІДЕО ДНЯ

Таке питання йому поставили під час інтерв'ю в «Інтерфакс-Україна».

«Що стосується повноважень, яких раніше не було у поліції, то це участь у здійсненні заходів щодо оповіщення військовозобов’язаних та резервістів спільно з представниками ТЦК та СП», — заявив він.

Вигівський звернув увагу на те, що «поліцейські безпосередньо не вручають повістки в ТЦК та СП, адже це не передбачено законом».

РЕКЛАМА

Він пояснив й компетенцію поліції щодо перевірки документів й наголосив, що така норма спрямована на дотримання військовозобов'язаними законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію.

Також Вигівський стверджує, що поліцейські мають право перевіряти документи у всіх чоловіків віком від 18 до 60 років, незалежно від підстав, визначених законом України «Про Національну поліцію». У таких випадках поліція працює за зверненнями від ТЦК і СП, а в них міститься інформація про людину.

РЕКЛАМА

Зазначимо, що раніше уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що електронні повістки не будуть надходити до мобільного застосунку «Резерв+».

«Наразі не існує такого поняття, як електронна повістка. Законодавчо принципи оповіщення громадян не змінювалися — повістка може бути вручена лише особисто і під підпис, як і раніше», — сказав він.

РЕКЛАМА

Також у владі пояснили, які покарання передбачені для тих військовозобов'язаних, хто не оновив дані у ТЦК та не збирається платити штраф.

21

Читайте нас у Facebook