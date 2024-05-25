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Не знатимете, куди подіти врожай: коли і як правильно підживити полуницю азотом

20:21 25 травня 2024
Полуниця

Полуниця є на городах більшості українців. Telegram-канал «Дача. Сад та город» розповів, як потрібно правильно підживлювати полуницю азотом, щоб мати гарний врожай.

«Робимо перше підживлення — азотне. Підживлення необхідне у розвиток надземної частини рослин. Можна скористатися курячим послідом, розвівши продукт чистою водою у співвідношенні 1 до 12 або сечовиною (1 ст. ложка порошку на 10 л води). Полуницю поливають, витрачаючи по 500 мл на один кущик і не потрапляючи розчином добрива на листя. Потім, до цвітіння, посипаємо кожен кущ зверху золою, по 1 склянці золи дерев на кущ. Зола (калій) захищає від довгоносика. Ремонтантну посипати 2 рази — навесні і в середині літа до цвітіння. Всім добрих урожаїв!» — йдеться у повідомленні Telegram-каналу.

Раныше «ФАКТИ» писали про сім поширених помилок при вирощуванні полуниці.

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