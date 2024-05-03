Дайте полуниці це натуральне підживлення — вона віддячить вам великим урожаєм
Полуниця є на городах більшості українців. Для того, щоб мати хороший урожай, її потрібно підживлювати. Досвідчені садівники розповіли, як можна підживлювати полуницю без використання хімії, пише Telegram-канал «Моя дача. Сад и огород».
Для цього знадобиться:
- 1 склянка пpосіяної золи,
- 2 гр. марганцівки,
- 2 гр. борної кислоти (порошок),
- 1 ст. ложка йоду.
Як виготовити підживлення:
1. Золу потрібно залити 2 літрами окропу і дочекатися остигання.
2. Процідити розчинену золу в 10 літрове ведро води.
3. Додати марганцівку, борну кислоту і йод.
4. Оприскувати полуницю, до повного змочування листя.
Таке підживлення не тільки забезпечить полуницю мікро- та макроелементами, а й допоможе в боротьбі зі шкідниками.
Раніше «ФАКТИ» писали, скільки разів за сезон потрібно підживлювати полуницю на грядці і коли це робити, а також назвали сім поширених помилок при вирощуванні полуниці.55
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