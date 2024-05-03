39.34 / 39.85 42.26 / 42.92
Київ: +20
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Клуб споживачів

Дайте полуниці це натуральне підживлення — вона віддячить вам великим урожаєм

16:41 3 травня 2024
Полуниця

Полуниця є на городах більшості українців. Для того, щоб мати хороший урожай, її потрібно підживлювати. Досвідчені садівники розповіли, як можна підживлювати полуницю без використання хімії, пише Telegram-канал «Моя дача. Сад и огород».

Для цього знадобиться:

- 1 склянка пpосіяної золи,
- 2 гр. марганцівки,
- 2 гр. борної кислоти (порошок),
- 1 ст. ложка йоду.

Як виготовити підживлення:

РЕКЛАМА

1. Золу потрібно залити 2 літрами окропу і дочекатися остигання.
2. Процідити розчинену золу в 10 літрове ведро води.
3. Додати марганцівку, борну кислоту і йод.
4. Оприскувати полуницю, до повного змочування листя.

Таке підживлення не тільки забезпечить полуницю мікро- та макроелементами, а й допоможе в боротьбі зі шкідниками.

РЕКЛАМА

Раніше «ФАКТИ» писали, скільки разів за сезон потрібно підживлювати полуницю на грядці і коли це робити, а також назвали сім поширених помилок при вирощуванні полуниці.

РЕКЛАМА

55

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

мурахи

Зробіть так, і мурахи з попелицею зникнуть з дачі на десятки років (відео)

Лоло Джонс

Красуня-чемпіонка світу зізналася, що у свій 41 рік все ще незаймана (фото)

Воєнний квиток

Ухилянти отримають перепочинок? Адвокат пояснив, чому нові штрафи набудуть чинності лише у 2025 році

Чорна смородина

Зробіть так у травні, і ягоди смородини будуть розміром з перепелине яйце, а кущі ломитимуться від врожаю

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту