Дайте полуниці це натуральне підживлення — вона віддячить вам великим урожаєм

Полуниця є на городах більшості українців. Для того, щоб мати хороший урожай, її потрібно підживлювати. Досвідчені садівники розповіли, як можна підживлювати полуницю без використання хімії, пише Telegram-канал «Моя дача. Сад и огород».

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Для цього знадобиться:

- 1 склянка пpосіяної золи,

- 2 гр. марганцівки,

- 2 гр. борної кислоти (порошок),

- 1 ст. ложка йоду.

Як виготовити підживлення:

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1. Золу потрібно залити 2 літрами окропу і дочекатися остигання.

2. Процідити розчинену золу в 10 літрове ведро води.

3. Додати марганцівку, борну кислоту і йод.

4. Оприскувати полуницю, до повного змочування листя.

Таке підживлення не тільки забезпечить полуницю мікро- та макроелементами, а й допоможе в боротьбі зі шкідниками.

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Раніше «ФАКТИ» писали, скільки разів за сезон потрібно підживлювати полуницю на грядці і коли це робити, а також назвали сім поширених помилок при вирощуванні полуниці.

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