Підтримає і завжди дасть пораду: хто ваша найкраща подруга за знаком Зодіаку

Кожна жінка мріє про ту одну-єдину подругу, яка стане їй як рідна душа, з якою можна розділити радість та горе, отримати чесну пораду та підтримку незалежно від того, скільки у тебе грошей на рахунку.

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Але як знайти саме таку подругу? Вся справа, на думку астрологів, у знаках Зодіаку. На небесах зорі давно вирішили, хто зможе стати вам найкращою подругою залежно від сузір'я, під яким ви народились, пише сайт з гороскопами.

Овен (21 березня — 19 квітня)

Овнам ідеально дружити з іншими Овнами, Левами та Стрільцями. Імпульсивні та амбітні Овни знайдуть розуміння та підтримку у подруг, які поділяють їх пекучий стрімкий характер та любов до нових випробувань.

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Телець (20 квітня — 20 травня)

Для Тельців важливі надійність і стабільність, тому вони відмінно ладнають з Тельцями, Козерогами та Дівами. Ці знаки цінують помірність та завзятість, що створює міцну основу для довгого та дружнього зв'язку.

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Близнюки (22 травня — 21 червня)

Близнюки знаходять спільну мову з Терезами, Водоліями та іншими Близнюками. Інтелектуальні розмови, любов до спілкування та нових ідей роблять цю дружбу захоплюючою та насиченою.

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Рак (22 червня — 22 липня)

Ракам важливі емоційна близькість і підтримка, тому вони зазвичай дружать із Раками, Рибами та Скорпіонами. Ці знаки поділяють глибокі почуття та готові підтримати один одного у будь-яких життєвих ситуаціях.

Лев (23 липня — 22 серпня)

Леви знаходять спільну мову з Овнами, Левами та Стрільцями. Енергійні та впевнені в собі представники цих знаків створюють яскраву та динамічну атмосферу у дружніх стосунках.

Діва (23 серпня — 22 вересня)

Діви цінують стабільність і відданість, тому вони часто дружать із Тельцями, Дівами та Козерогами. Загальні цінності та прагнення до порядку роблять їхню дружбу міцною та надійною.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Терези люблять спілкування і гармонію, тому вони часто дружать з Близнюками, Терезами та Водоліями. Легкість спілкування та прагнення миру та краси роблять ці відносини приємними та гармонійними.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Скорпіони цінують щирість і глибину відносин, тому вони зазвичай дружать із Раками, Рибами та Скорпіонами. Загальна емоційна глибина і прагнення істинності роблять цю дружбу особливою.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Стрільці знаходять спільну мову з Овнами, Левами та Стрільцями. Вони цінують оптимізм та пригоди, тому ці дружні стосунки наповнені яскравими емоціями та цікавими пригодами.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Козероги цінують надійність і стійкість, тому вони зазвичай дружать із Тельцями, Дівами та Козерогами. Загальна цінність стабільності та працьовитості робить цю дружбу міцною та довгою.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Водолії люблять оригінальність і творчість, тому вони часто дружать з Близнюками, Терезами та Водоліями. Загальна любов до нових ідей та свободи робить ці відносини яскравими та цікавими.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Риби цінують чуттєвість та емоційну глибину, тому вони часто товаришують із Раками, Рибами та Скорпіонами. Загальна емоційна чуйність і сприйнятливість роблять ці дружні зв'язки особливими та близькими.

Раніше «ФАКТИ» писали, які шість прикмет червня — першого літнього місяця — реально працюють і приносять щастя в дім.

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