Представникам більшості знаків Зодіаку цікаво знати, що пророкують їм на певний день зорі та відомі астрологи.

Але сьогодні — остання неділя травня, і на порозі вже стоїть червень — воістину прекрасний літній місяць, який розкриває всю красу атмосфери літа та довгоочікуваного відпочинку. Щоб провести час з користю і повною мірою насолодитися першим місяцем літа, люди споконвіку слідують деяким цікавим червневим прикметам, пише видання про астрологію.

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Енергія Літнього Сонцестояння робить весь червень особливим

Найвідомішою і в той же час загадковою подією червня вважається літнє сонцестояння. Ще з давніх-давен цей день вважався енергетично сильним і особливим. День літнього сонцестояння — найдовший світловий день на рік і зазвичай припадає на 21 червня. Астрологи рекомендують цього дня наповнюватися потужною позитивною енергетикою та ділитися нею з навколишнім світом. Також у цей день добре будувати плани, ставити цілі та змінювати свої звички.

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Люди були впевнені, що якщо загадати бажання цього дня, то воно обов’язково збудеться, а якщо зіграти весілля, то шлюб буде міцним, гармонійним та сповненим любові. Саме тому червень — один із найсприятливіших і найвдаліших місяців для укладення шлюбу.

Маленький червневий камінчик — до багатства

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Яскрава енергія червня приваблює не лише міцне кохання та щасливі стосунки, а й фінанси. Вважається, що у червні прокидається не тільки все живе, а й примножуються гроші. Якщо більшість часу ви проводите на роботі, вам варто мати при собі невеликий, але важливий талісман — дерев’яну підкову. Ви можете зберігати її на своєму робочому місці або в улюбленому гаманці.

Для найбільшого ефекту покладіть у гаманець маленький камінчик, який підходить вашому знаку зодіаку. Взаємодія цих талісманів здатна подвоїти ваші багатства. Про те, які саме ваші камінці, можна визначитися на спеціалізованих сайтах.

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Але запам’ятайте головне: щоб зберегти фінанси, які прийшли до вас у червні, не варто ними розпорошуватися. Не рекомендується давати у першому місяці літа у борг, інакше ви ризикуєте не отримати гроші назад.

Дощ на червневому весіллі — на щастя

У червневих весіль є велика кількість незвичайних і воістину вражаючих забобонів. Наприклад, якщо весільне свято наздожене гроза з дощем, значить на молодят чекає багате життя і велике потомство. А якщо цілий день стоятиме спека — життя молодих буде наповнене цікавими подіями, захоплюючими подорожами та незабутніми враженнями.

Букет польових ромашок — на щастя в домі

Рослини використовували не тільки для плетіння вінків, але ще й збирали яскраві букети з улюблених польових квітів. Здебільшого це були ромашки. Вважалося, що поставлений на стіл букет з польових ромашок принесе в дім кохання, зробить сімейні стосунки міцнішими, а також захистить від негативних енергій на все літо, а якщо покласти кілька квіток під подушку — чекай на приємні та віщі сновидіння.

Якщо носити яскраві кольори, можна поправити здоров’я в червні

Якщо ви хочете отримати максимум задоволення від усіх трьох місяців літа, варто вже на початку звертати увагу на те, які кольори ви носите. В астрології кольори мають сакральне значення. Безумовно, є ті, яких варто уникати. Для червня таким кольором є чорний і далеко не лише тому, що влітку у ньому спекотно ходити. Чорний колір керується планетою Плутон, яка знаходиться далі від Сонця і символізує психологічні трансформації.

Чорного кольору у червні варто уникати, якщо ви не хочете серйозних змін. Народні повір’я свідчать, що такі кольори як жовтий, червоний, рожевий та помаранчевий здатні принести покращення фізичного стану. Вони символізують щастя, радість, сміливість та здоров’я — ідеально для початку літа.

Також варто прислухатись до порад відомого київського мольфара щодо грошей.

Також нагадаємо, що наступний тиждень, який почнеться 27 травня, буде особливо сприятливим для Риб, Левів та Стрільців.

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