«Дуже боляче»: у родині Світлани Тарабарової сталося горе
Популярна українська співачка Світлана Тарабарова на своїй сторінці у соціальній мережі поділилася горем, що спіткало її родину. З життя пішов тато артистки. Світлана чуттєво звернулася до нього зі словами любові та опублікувала світлину.
«Тато, я люблю тебе, — написала співачка. — Ми любитимемо тебе вічно. Ти навчив мене бути сміливою та сильною, ти навчив цінувати родину, вірити у мрію і не здаватись.
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Світла памʼять, чоловік, друг, тато, дідусь Василь. Нам всім дуже боляче, сподіваюсь, тобі вже легше».
Колеги по шоубізнесу та шанувальники артистки висловили свої співчуття її втраті.
«Щирі співчуття… вічна памʼять», — прокоментував Павло Зібров.
«Обіймаю… співчуваю», — написала телеведуча Соломія Вітвіцька.
«Дякую всім за підтримку, — відгукнулась Світлана Тарабарова. — Дуже боляче».
Нагадаємо, майже рік тому Світлана Тарабарова народила третю дитину.
Фото з Instagram Світлани Тарабарової71
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