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Шоу-бізнес

«Дуже боляче»: у родині Світлани Тарабарової сталося горе

17:03 27 травня 2024
Світлана Тарабарова

Популярна українська співачка Світлана Тарабарова на своїй сторінці у соціальній мережі поділилася горем, що спіткало її родину. З життя пішов тато артистки. Світлана чуттєво звернулася до нього зі словами любові та опублікувала світлину.

«Тато, я люблю тебе, — написала співачка. — Ми любитимемо тебе вічно. Ти навчив мене бути сміливою та сильною, ти навчив цінувати родину, вірити у мрію і не здаватись.

Світла памʼять, чоловік, друг, тато, дідусь Василь. Нам всім дуже боляче, сподіваюсь, тобі вже легше».

Колеги по шоубізнесу та шанувальники артистки висловили свої співчуття її втраті.

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«Щирі співчуття… вічна памʼять», — прокоментував Павло Зібров.

«Обіймаю… співчуваю», — написала телеведуча Соломія Вітвіцька.

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«Дякую всім за підтримку, — відгукнулась Світлана Тарабарова. — Дуже боляче».

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Нагадаємо, майже рік тому Світлана Тарабарова народила третю дитину.

Фото з Instagram Світлани Тарабарової

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