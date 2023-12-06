«Я плакала весь вечір!»: Світлана Тарабарова вразила зізнанням

Популярна співачка та композиторка Світлана Тарабарова, яка показала, як знімає стрес, починаючи з 2014 року виступає з благодійними концертами перед українськими захисниками. Напередодні Дня Святого Миколая Тарабарова випустила різдвяну пісню «Магія» — як подяку воїнам України.

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«Це не просто пісня, а мрії кожного з нас, — сказала співачка у студії „Сніданку з 1+1“. — У відеокліпі „зашиті“ наші бажання. А музика лікує, надихає і дає сили рухатися далі. Без збройних сил у наших дітей не було б і Дня Святого Миколая. Насправді, за день до цього свята я засинала в сльозах. Полінка, моя третя донечка, дуже активна і вкладання її спати, це просто „сольний концерт“!»

Світлана розповіла, що в цей раз, розуміючи, що Поліна, яка народилася у квітні 2023 року, спати не збирається, вирішила вчити її розмовляти.

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«Кажу: „Мама“, — згадує Світлана. — Поліна до мене посміхається. А потім: „Ма-ма“. Я плакала весь вечір! А Полінка сказала це і солодко заснула».

«ФАКТИ» писали про традиції святкування Дня Святого Миколая у зірок шоу-бізнесу.

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