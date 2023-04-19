«Як ми на тебе чекали»: Світлана Тарабарова народила

Українська співачка Світлана Тарабарова, яка раніше «народила» альбом для діток та матусь, 19 квітня втретє стала мамою. В родині артистки з’явилася довгоочікувана донечка. Про це багатодітна мама-артистка розповіла в інстаграмі та вперше показала новонароджену дівчинку просто з пологового.

«Донечка, як ми на тебе чекали. Ти прийшла в цей світ в найважчі часи нашої історії. Але ми дуже мріємо, аби ти зростала в мирі, а слово війна ти чула лише на уроках історії… Зростай здорова, щаслива, в любові. Твої безмежно втомлені, але настільки ж безмежно щасливі батьки», — чуттєво написала Світлана.

Вона також назвала вагу та зріст донечки: 3,8 кг та 54 см.

Раніше Світлана Тарабарова розповідала, що третя вагітність далася їй непросто.

А телеведуча Лілія Ребрек стала мамою хлопчика, щоправда хрещеною.

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