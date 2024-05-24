Дружина ексфутболіста збірної України заявила на камеру, що зраджувала чоловікові з Алієвим (відео)

Колишня дружина ексфутболіста «Динамо» та збірної України Миколи Морозюка Ірина Морозюк, яка не раз шокувала шанувальників інтимними знімками в Instagram, заявила, що зраджувала йому з іншим українським футболістом — Олександром Алієвим.

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«Каламутила з Мілевським чи Алієвим?» — запитали Ірину в соцмережі про відомих українських футболістів.

«З Алієвим. Як ви мене викрили? Він і став причиною мого розлучення з Колею. Коля дізнався про мої зради з Алієвим і покинув мене. А потім мене й Алієв покинув, бо знайшов молодшу. І у нас позашлюбна дочка є з Алієвим», — сказала колишня дружина Морозюка на відео, яке вона опублікувала у сторіс Instagram.

Зазначимо, що Ірина та Микола виховували у шлюбі сина Кирила. 2020 року Ірина повідомила про те, що їхня родина розпалася, але через деякий час футболіст зійшовся з дружиною знову. У квітні 2022-го Ірина Морозюк народила дочку…

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що ексфутболіст «Динамо» та збірної України Олександр Алієв зрікся рідного батька та вразив розповіддю про колишню дружину.

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