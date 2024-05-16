Ребров оголосив список футболістів збірної України на Євро-2024

Сергій Ребров, головний тренер збірної України, яка здобула путівку на чемпіонат Європи, оголосив список 26 футболістів (і 5 резервістів) для підготовки та участі у Євро-2024, який пройде на стадіонах 10 міст Німеччини з 14 червня по 14 липня, повідомляє офіційний сайт УАФ. Раніше «ФАКТИ» опублікували календар матчів та розклад телетрансляцій поєдинків європейської першості.

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До заявки збірної України, яка має бути відправлена до УЄФА до 7 червня включно, увійшли:

воротарі — Георгій Бущан («Динамо»), Андрій Лунін («Реал», Іспанія), Анатолій Трубін («Бенфіка», Португалія);

захисники — Ілля Забарний («Борнмут», Англія), Максим Таловєров (ЛАСК, Австрія), Валерій Бондар, Микола Матвієнко, Юхим Конопля (всі — «Шахтар»), Олександр Сваток («Дніпро-1»), Богдан Михайличенко («Полісся»), Олександр Тимчик («Динамо»), Віталій Миколенко («Евертон», Англія);

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півзахисники — Тарас Степаненко, Георгій Судаков, Олександр Зубков (усі — «Шахтар»), Сергій Сидорчук («Вестерло», Бельгія), Володимир Бражко, Микола Шапаренко, Андрій Ярмоленко (усі — «Динамо»), Руслан Малиновський («Дженоа», Італія), Олександр Зінченко («Арсенал», Англія), Віктор Циганков («Жирона», Іспанія), Михайло Мудрик («Челсі», Англія);

нападники — Владислав Ванат («Динамо»), Роман Яремчук («Валенсія», Іспанія), Артем Довбик («Жирона», Іспанія).

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До резервного списку збірної увійшли: воротар — Дмитро Різник («Шахтар»), захисник — Денис Попов («Динамо»), півзахисники — Віталій Буяльський, Владислав Кабаєв (обидва — «Динамо»), Єгор Ярмолюк («Брентфорд», Англія), нападник — Данило Сікан («Шахтар»)

Як відомо, збірна України за підсумками жеребкування зіграє на чемпіонаті Європи в одній групі з командами Румунії (17 червня у Мюнхені), Словаччини (21 липня у Дюссельдорфі) та Бельгії (26 червня у Штутгарті).

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Команда Реброва розпочне підготовку до фінального турніру 30 травня у німецькому Нюрнберзі, де 3 червня проведе товариський матч із господарями Євро-2024. Наступного дня наша команда вилетить до Варшави. У столиці сусідньої держави українці зіграють наступний підготовчий поєдинок — із Польщею 7 червня. Заключною грою передтурнірного збору стане зустріч із національною командою Молдови 11 червня у Кишиневі. Наступного дня, 12 червня, «жовто-сині» прибудуть до місця постійної дислокації на Євро-2024 — німецького містечка Вісбаден.

Нагадаємо, що перед стартом Євро-2024 було оприлюднено рейтинг зарплат тренерів команд-учасниць турніру.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що провідний футболіст суперника збірної України не зіграє на Євро-2024.

Фото uaf.ua

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