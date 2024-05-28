Київміськрада 30 травня може розглянути питання з відведення (поділу) земельної ділянки за адресою вул. Лебединська, 6 в Оболонському районі біля ТЦ «Епіцентр». Рішення можуть прийняти на користь ТОВ «Епіка — 2017». В такому разі ТОВка, учасниця кримінального провадження, яку також пов’язують з російським олігархом Мельниченко, може одержати в користування 0,91 га київської землі.

ВІДЕО ДНЯ

Про це, як дізналася «КВ», на своїй сторінці у Facebook заявив голова громадської ради при КМДА, Член антикорупційної ради при Міноборони, екснардеп Генадій Кривошея.

Відповідний проєкт рішення на користь ТОВ «Епіка — 2017» підтримали постійні комісії Київради.

«Депутатів Київради можуть зробити учасниками рейдерського захоплення? В порядку денному сесії Київради на 30 травня включено питання з відведення (поділу) земельної ділянки за адресою вул. Лебединська, 6 для ТОВ „Епіка 2017“ в Оболонському районі! Маю звернути увагу, що дана компанія є учасником кримінального впровадження, саме щодо підробки документів на нерухоме майно площею більше 1700 кв м, під яке відводиться земельна ділянка. Це було підтверджено і судовою Ухвалою, в якій зазначається інформація від БТІ про відсутність даного приміщення в реєстрах! Крім цього, дану інформацію підтвердило і Управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради, яке рекомендувало депутатам Київради повернути даний проєкт без розгляду!» — заявив Кривошея.

РЕКЛАМА

Також він закликав депутатів не голосувати за питання, адже «Київська міська рада не повинна стати співучасником кримінального провадження, узаконюючи фіктивне майно».

РЕКЛАМА

Кривошея також оприлюднив документи, за якими позиція департаменту земельних ресурсів міста Києва полягає в тому, що «Епіка — 2017» володіє майном площею більше 1700 квадратних метрів. Розташоване воно на земельній ділянці з кадастровим номером 8 000 000 000:78:039:0207.

Також він вказує, що з супутникових знімків Google видно, що майна на земельній ділянці немає, а прокуратурою порушено кримінальну справу щодо незаконної реєстрації майна.

РЕКЛАМА

Про ТОВ «Епіка — 2017» відомо, що воно зареєстровано у березні 2017 року зі статутним капіталом у розмірі всього тисячу гривень. Компанія займається будівництвом житлових і нежитлових будівель. У переліку засновників компанії вказано ТОВ «Факторингова компанія «Фонд боргових зобов’язань», Анатолій Козубенко та Ніна Кульнєва-Кварелашвілі. Керує компанією Степан Українець.

Примітно, що за даними системи YouControl, один із засновників ТОВ «Епіка — 2017», Анатолій Козубенко мав історичні зв’язки з ТОВ «Інвестиційний консалтинг»: з 2016 по 2023 рік він був керівником цієї ТОВ. Власником же компанії є російський олігарх Олег Мельниченко, який перебуває під санкціями уряду США та внесений до переліку фізичних осіб стосовно яких застосовані обмежувальні заходи (санкції) РНБО.

Нагадаємо, також ще у 2014 році «СтопКор» опублікував розслідування, у якому пов’язував ТОВ «Епіка-2017» з ексбанкіром, фігурантом кримінальної справи і прихильником «русского міра» регіоналом та ексдепутатом міськради Олексієм Омельяненком

У матеріалі зауважено, що юридичний спір за ці комунальні землі у Києві сягають корінням у 2008 рік, а сама «Епіка-2017» заявляла права на три ділянки площею 8600 кв м на Оболоні.

Зокрема, «Укргазбанк» свого часу виставив ці території на публічний аукціон. І вже у 2021 році дані активи викупила компанія «Лебединський консалт». Згодом, виявилося, що ця компанія, як новий власник об’єкта, дізналася, що крім неї на володіння комплексом претендує інша структура — ТОВ «Епіка-2017». Журналісти вказували, що за даними слідства, протягом 2008−2010 років за попередньою змовою з керівником однієї з дирекцій «Укргазбанку» стояв Омельяненко.

65

Читайте нас у Facebook