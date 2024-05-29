Трамп розбомбив би москву через Україну: кандидат у президенти США шокував своїх фінансових донорів гучною заявою

45-й президент США та кандидат на цю ж посаду Дональд Трамп, через позицію якого американські конгресмени півроку не могли затвердити надання допомоги України, на приватному заході зробив гучну заяву щодо нападу рф на нашу країну.

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Видання The Washington Post з посиланням на джерела стверджує, що Трамп припустив нанесення бомбового удару по столиці рф у разі нападу на Україну, якби це сталося за часів його президентства, пише espreso.tv. Аналогічно він вчинив би у разі нападу Китая на Тайвань. Стверджується, що своїми заявами кандидат у президенти США здивував деяких донорів його передвиборчої кампанії.

Видання зазначає, що коментарі Трампа на подібних заходах стосуються зовнішньої політики та тем, які він обговорює на мітингах, таких як інфляція та імміграція. Пов’язуючи запити на пожертвування з обіцянками щодо зниження податків та іншої політики, він перевіряє межі федеральних законів про фінансування передвиборної кампанії.

За словами 11 донорів, радників та інших близьких до колишнього президента людей, Трамп регулярно дає ті самі політичні обіцянки під час передвиборчої кампанії, які він робить за закритими дверима з багатими донорами, і не з’явилося доказів того, що Трамп безпосередньо пов’язав певний результат політики з конкретною пожертвою.

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Нагадаємо, що нещодавно газета The Sunday Times писала про квітневу зустріч міністр закордонних справ Великобританії Девіда Кемерон з Трампом у його маєтку Мар-а-Лаго. Посилаючись на поінформовані джерела, видання зазначало, що Кемерон говорив про необхідність більшої допомоги Україні, що дозволить їй утримати лінію фронту, а Трампу надасть «найкращі можливі умови», щоб спробувати укласти угоду між воюючими сторонами. Втім, офіційний Лондон заяви щодо угоди заперечував.

Фото з Вікіпедії

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