Трамп може програти вибори президента США: причому тут Україна

Голосування в Палаті представників щодо допомоги Україні відродило надію на те, що Україна може перемогти у війні з росією. Воно також показало, як і чому Дональд Трамп може програти вибори 2024 року, пише theatlantic.com.

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У питанні допомоги Україні Трамп домагався свого протягом 16 місяців. Коли демократи мали більшість у Палаті представників у 2022 році, вони схвалили чотири окремі запити на допомогу Україні на загальну суму 74 мільярди доларів. Щойно партія Трампа отримала контроль над Палатою представників, у січні 2023 року, як допомога припинилася.

На початку цього року Дональд Трамп спромігся навіть підірвати найжорсткіший за останні десятиліття імміграційний законопроєкт — просто для того, щоб не дати президенту Джо Байдену здобути двопартійну перемогу. Окремі республіканці в Сенаті можуть бурчати, але, коли Трамп виступив проти, угода про безпеку кордонів розпалася. Три місяці потому партія Трампа в Конгресі повстала проти нього — і не через особисту винагороду якомусь дивакуватому лоялісту Трампа, а через одне з найзаповітніших питань Трампа — його союз з росією проти України, зазначають автори статті.

Антитрампівський, проукраїнський бунт розпочався в Сенаті. Двадцять два республіканці приєдналися до демократів, щоб схвалити допомогу Україні в лютому. Опозиційні республіканці з Палати представників погрожували примусовим голосуванням, якщо спікер-республіканець не призначить його. Спікер Майк Джонсон заявив про свою підтримку допомоги Україні. Врешті республіканці Палати представників розділилися на проукраїнські та антиукраїнські фракції. У суботу, 20 квітня, законопроєкт про допомогу Україні був прийнятий Палатою представників 311−112 голосами. Лідер сенатської більшості Чак Шумер заявив, що Сенат ухвалить схвалені Палатою представників заходи допомоги без поправок і якнайшвидше передасть їх на підпис президенту Байдену.

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Коли над його антиукраїнськими союзниками нависла небезпека поразки, Дональд Трамп дещо змінив свій меседж. 18 квітня він опублікував допис у соціальній мережі Truth Social, в якому заявив, що він теж виступає за допомогу Україні:

«Як всі погоджуються, виживання та сила України повинні бути набагато важливішими для Європи, ніж для нас, але це також важливо й для нас!»

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Проте це було постфактум збереженням обличчя, переходом на бік переможця, коли його сторона була готова програти.

Трамп все ще рухається до реномінації, отримуючи підтримку навіть від республіканських виборних посадових осіб, які його сильно недолюблюють. Але тріщини в єдності помітні. Деякі з них символічні. Навіть після того, як Нікі Хейлі зняла свою кандидатуру з президентських перегонів 6 березня, від 13 до 19 відсотків республіканців все ще прийшли віддати за неї голоси на знак протесту на виборах у Джорджії та у штаті Вашингтон 12 березня; в Аризоні, Флориді, Іллінойсі та Огайо 19 березня; а також у Нью-Йорку та Коннектикуті 2 квітня.

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Інші тріщини є суттєвішими й зловіснішими для Трампа. Збір коштів Трампа значно відстає від Байдена, можливо, частково через звичку Трампа спрямовувати пожертви на власний юридичний захист та інші особисті потреби. У березні Байден мав більш ніж удвічі більше готівки на руках, ніж Трамп. Республіканські кандидати в Сенат у найбільш конкурентних перегонах і кандидати в Палату представників також відстають від своїх колег-демократів. CNBC повідомляє, що Республіканський національний комітет стикається з «втомою дрібних донорів» і «ваганнями великих донорів».

Наскільки це пов'язано з Трампом особисто? Голосування в Україні дає найважливішу підказку. Це питання, в якому традиційна віра республіканців у глобальне лідерство США найбезпосереднішим чином стикається з особливим і зловісним ентузіазмом Трампа щодо путіна. І в цьому питанні традиційні республіканці зараз перемогли, а особливий ентузіазм Дональда Трампа зазнав поразки.

Раніше «ФАКТИ» розповідали про українця, який міг змінити позицію спікера Майка Джонсона щодо допомоги Україні.

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