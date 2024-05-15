Кемерон запропонував Трампу радикальну мирну угоду щодо України: що про це відомо

Британія наполягає на тому, що її позиція щодо мирного врегулювання в Україні не змінилася після повідомлення про те, що головний дипломат країни запропонував угоду з росією під час зустрічі з Дональдом Трампом. Нагадаємо, що Девід Кемерон вважає, що Захід недостатньо підтримує Україну.

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Міністр закордонних справ Великобританії Девід Кемерон зустрівся з Трампом у його маєтку Мар-а-Лаго у квітні, щоб спробувати переконати претендента на президентський пост схвалити надання більшої військової допомоги Україні, незважаючи на опір республіканців. Посилаючись на високопоставлене джерело, газета The Sunday Times повідомила, що Кемерон стверджував, що нова допомога допоможе Україні утримати лінію фронту — і надасть Трампу «найкращі можливі умови», щоб спробувати укласти угоду між воюючими сторонами.

За словами джерела газети, Кемерон запитав Трампа: «Які найкращі умови, за яких ви, як президент, зможете укласти угоду в січні? Це коли обидві сторони дотримуються своїх позицій і платять за це ціну».

Це не відповідає офіційній позиції Великої Британії, і цей звіт викликав шквал запитань у Вестмінстері.

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Британський уряд вже давно стверджує, що мирна угода — це справа України, а сам Кемерон неодноразово публічно заявляв, що «мир досягається силою, а не умиротворенням і слабкістю», пише Politico.

Прессекретар прем'єр-міністра Великобританії Ріші Сунака під тиском журналістів заявив, що позиція Великобританії щодо війни не змінилася.

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«Я не визнаю ці повідомлення… наша позиція не змінилася. путін повинен зазнати поразки, — сказав прес-секретар. — Зараз, більш ніж будь-коли в цьому конфлікті, дуже важливо, щоб путін отримав дуже чіткий сигнал, що ми будемо підтримувати Україну стільки, скільки буде необхідно. Я бачив деякі анонімні брифінги. Ми не визнаємо ці повідомлення».

Раніше повідомлялося, що Велика Британія відправить до Польщі винищувачі Typhoon.

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