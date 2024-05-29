Володимир Зеленський отримав «Духовний ключ миру» з Афону: про що йдеться

Офіс президента України отримав «Духовний ключ миру» з унікальним номером 251 на честь дня народження Верховного головнокомандувача ЗСУ (25.01), ключ з лімітованої серії для першої леді Олени Зеленської задля допомоги їй у гуманітарній місії миру з номером 602 — з номером її дня народження (06.02) та ключ під номером 248, виготовлений як державний «Ключ миру України» — на честь Дня Незалежності України.

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Напередодні перший ключ під номером 001 отримав Предстоятель Православної Церкви України Блаженніший Митрополит Епіфаній. Всі ключі приїхали з Афону до України, увібравши в себе дух та енергію Святої землі.

Перший ключ під номером 001 отримав Предстоятель Православної Церкви України Блаженніший Митрополит Епіфаній

«Духовний ключ миру» — це символ з Афону, що допоможе віднайти та відімкнути ті двері до партнерів, відімкнувши які Україна отримає не лише стратегічну допомогу для Перемоги, але й здобуде такий бажаний для нашої країни мир!" - зазначається на сайті проєкту.

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Як йдеться на сайті проєкту, унікальна серія ключів виготовлена в рамках проєкту «Україна — Афон 2024−2025 рр. Відродження. Відновлення», який спрямовано на відновлення «Обителі Святих Архангелів» на Святій Горі Афон — як знакової події для українства та української духовної ідентичності, для наших нащадків та як нашого особистого зв’язку з Афоном.

Усі філантропи, благодійники та меценати, які робитимуть свої внески на відбудову, отримуватимуть символічні ключі як пам'ять про вагомий внесок та особистий зв'язок з Афоном та даним проєктом https://velykodniyzbir-afon.com/.

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За словами голови організаційного комітету, ініціатора збору та керівника проєкту відбудови на Афоні, власника «PPP Fund» Дениса Руденка, «Духовний ключ миру» — це лімітована серія ключів з нержавіючої сталі вагою майже пів кілограма, які виготовляються індивідуально для кожного мецената проєкту з унікальним номером від 001 до 991.

«Лімітована серія складає всього 991 ключ — на честь першої згадки Святої Обителі в літописах (це 991 рік). Як невидима сила з Афону, ключі відчинятимуть їхнім власникам правильні двері до нових звершень, правильних стратегічних рішень, успіху та удачі. Адже усі ми у ці важкі часи мріємо жити під мирним небом, прагнемо до духовної перемоги та разом — до відбудови. Варто зазначити, що всі кошти спрямовуються на Афон до отця Паїсія, який проживає на Святій Горі та відповідальний за відбудову, або ж на рахунок „Паломницього центру“ ПЦУ в Києві до протоієрея Романа Когута, який щомісяця відвідує Афон та передає кошти на відбудову. Кожен бажаючий може сьогодні увійти в історію відновлення 1000-літньої української присутності на Афоні, долучившись до проєкту. Адже те, що ми створюємо та відроджуємо сьогодні, — це спадщина для наших дітей, майбутніх поколінь та нащадків», — розповів він.

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Ініціатор збору та керівник проєкту відбудови на Афоні, власник «PPP Fund» Денис Руденко

В рамках проєкту з початку року вже проведено п’ять офіційних турів на Афон.

Один з таких був запланований за ініціативи відповідального бізнесу, який очолив Микола Удянський зі своїми друзями: «Ми здійснюємо неймовірну місію. Вперше за 200 років на півострові Афон з’явиться наша україномовна обитель. Закликаю кожного бізнесмена, як і ми, підтримати таку важливу відбудову та відновлення історичної справедливості на Святій Горі Афон».

Такі тури, на думку організаторів, дають можливість наживо бачити хід будівництва, де на першому етапі — це збір в районі 800 тис. євро на відбудову саме історичної частини, другий етап — це розбудова українського осередку, паломницького будинку, трапезної, альтанки, молитовної кімнати, сповідальної кімнати.

Найближчим часом заплановано придбати автобус, який курсуватиме безкоштовно для воїнів-ветеранів на Афон для духовного зцілення.

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