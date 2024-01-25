Володимиру Зеленському виповнилось 46 років: як відомий актор став наймолодшим президентом України

Сьогодні, 25 січня, шостий президент України Володимир Зеленський відзначає свій 46-й день народження.

Свій шлях Зеленський розпочав у місті Кривий Ріг Дніпропетровської області. Президент народився 1978 року в сім’ї професора кібернетики.

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Перші фото Володі Зеленського

У зв’язку з роботою батька у дитинстві він прожив чотири роки у монгольському Ерденете. Повернувшись до Кривого Рогу, майбутній президент всерйоз зацікавився творчістю — грав у театрі мініатюр.

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З 1995 по 2000 рік навчався в Київському національному економічному університеті за спеціальністю «Правознавство», де здобув кваліфікацію юриста.

У 1997 році після того, як команда «Запоріжжя — Кривий Ріг — Транзит» стала чемпіоном Вищої ліги КВК, Зеленський разом друзями створили команду «95-й квартал». При цьому Зеленський був актором, сценаристом і художнім керівником команди.

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Перші виступи на великій гуморитичній сцені

Зіграв головну роль у серіалі «Слуга народу», який став лауреатом міжнародної кінопремії WorldFest Remi Award (США, 2016) і потрапив до четвірки фіналістів у категорії комедійних фільмів на Seoul International Drama Awards (Південна Корея). Також «Слуга народу» був удостоєний нагороди Intermedia Globe SILVER у категорії «Розважальні телевізійні серіали» на міжнародному фестивалі медіаконтенту WorldMediaFestival у Гамбурзі (Німеччина).

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У 2003 році «95-й квартал» йде з КВК і домагається грандіозного успіху не тільки в Україні, але й за межами країни. У цьому ж році Володимир Зеленський одружився.

Через рік після весілля в 2004 році у Володимира та Олени народилася дочка Олександра, а в 2013 році на світ з'явився його син Кирило.

Президент вперше став батьком у 2004 році

У ніч на 1 січня 2019 року Зеленський оголосив про намір балотуватися в президенти України. І вже 1 березня в першому турі виборів за Зеленського проголосували 30,24% виборців (5 714 034 особи). У другому турі він переміг Петра Порошенка, отримавши 73,22% голосів.

21 квітня 2019 року був обраний президентом України на чергових виборах, отримавши підтримку 73,22% виборців. 20 травня склав присягу перед народом України як Глава держави.

Присяга в Раді

20 травня 2019 року відбулася інавгурація Володимира Зеленського. Зазначимо, Володимир Зеленський став наймолодшим президентом України.

З початком вторгнення росії у 2022 році зовнішність президента дещо зазнала змін. У розмові з журналістами у 2022 році Зеленський зізнався, що на сон він почав виділяти близько 5−6 години, якщо немає форс-мажорів. Перші місяці він фактично жив в Офісі президента.

«Дуже складно оцінити, чи змінився його характер. Можу сказати, що є риси, які зараз стали гострішими й більш важливими. Це впертість, цілеспрямованість, витривалість. Ці риси важливі для будь-якої людини, але в тій ситуації, у якій ми всі зараз, для президента нашої країни вони дуже важливі», — розповіла Олена Зеленська про свого чоловіка.

Зеленський також змінив свій зовнішній образ, віддаючи перевагу стилю мілітарі, і з'являється в ньому навіть на офіційних подіях, виражаючи жорсткість у поведінці та веденні переговорів.

Різдвяне звернення до українців, 2023 рік

Зазначимо, що вчора, 24 січня, Зеленський скасував заплановані поїздки, а також зустрічі з нагоди свого дня народження.

«Президент Володимир Зеленський до з'ясування обставин падіння російського літака Іл-76 на Бєлгородщині скасував регіональну поїздку до центральних областей і заборонив призначати на завтра зустрічі для привітань із днем народження», — розповіли ЗМІ джерела в Офісі Президента.

Нагороди очільника держави

У березні 2022 року Зеленський отримав Премію свободи імені Рональда Рейгана за «За його мужню боротьбу з тиранією та за його незламну позицію щодо свободи та демократії».

15 травня 2022 року Володимир Зеленський отримав Герб Таллінна — нагороду, яку вручають на знак особливої пошани.

Через декілька місяців прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон вручив Зеленському премію лідерства імені Черчилля «за неймовірну мужність, опір і гідність перед обличчям варварського вторгнення Путіна».

У грудні 2022 року український президент став «Людиною року» за версією журналу Profil.

14 травня 2023 року президент Володимир Зеленський отримав у німецькому Аахені премію Карла Великого, присуджену йому та українському народові за внесок у справу об’єднання Європи.

У листопаді 2023 року Зеленський переміг у номінації «Мрійники» за версією Politico.

Нагадаємо, що незадовго до свого дня народження Володимир Зеленський видав важливий для всіх українців указ, яким визначив історичні землі українців на території росії.

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