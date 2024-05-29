Лондон очолює список найпривабливіших міст для роботи: хто ще у рейтингу найкращих

У все більш глобалізованому світі життя і робота за кордоном стає менш страхітливою ідеєю і більш досяжною для багатьох. І якщо вільний світ не допустить перемоги путіна, він розвиватиметься й надалі.

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«У всьому світі кожен четвертий фахівець активно шукає роботу за кордоном», — йдеться у звіті Decoding Global Talent Report за 2024 рік, підготовленому Boston Consulting Group (BCG) у співпраці з The Network та The Stepstone Group, пише CNBC.

Незважаючи на поширені останнім часом економічні та геополітичні проблеми, частка людей, які активно шукають роботу за кордоном, зростає, йдеться у звіті. За даними глобального дослідження, яке ґрунтується на опитуванні понад 150 000 респондентів у 188 країнах світу, у 2023 році кількість активно мобільних людей збільшилася до 23% з 21% у 2020 році. До 800 мільйонів професіоналів активно шукають роботу за кордоном.

Трьома найпоширенішими причинами переїзду за кордон серед респондентів є економічні можливості, кар'єрний ріст і потенціал для кращої якості життя, згідно з тим же звітом. Крім того, дослідження показало, що переважна більшість (92%) керівників світових роботодавців стверджують, що залучення та утримання талантів входить до трійки їхніх головних пріоритетів.

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«Залучення іноземних працівників не просто заповнює прогалини в кадровому потенціалі: компанії з більшим глобальним розмаїттям є більш інноваційними та успішними. Вони генерують вищі прибутки та на 75% частіше стають інноваторами світового рівня», — йдеться в окремому звіті BCG за 2022 рік.

Топ-10 міст для талантів зі всього світу:

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Лондон (9%)

Амстердам (8%)

Дубай (7%)

Абу-Дабі (7%)

Нью-Йорк (6%)

Берлін (5%)

Сінгапур (5%)

Барселона (5%)

Токіо (5%)

Сідней (4%)

Лондон утримує першість з 2014 року, згідно звіту Decoding Global Talent Report -2024″ у серії досліджень, яка розпочалася 10 років тому. Опитування показало, що 9% респондентів хотіли б переїхати до Лондона.

Серед основних факторів, що зумовлюють привабливість міста, є такі: англійська мова як основна мова, потужна глобальна мережа, в якій значна частина талановитих фахівців міста є вихідцями з інших країн, широкі фінансові можливості, привітність і мультикультурність, а також можливість вільного в’їзду до країн Європи і США, йдеться у звіті.

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На жаль, не всі люди, що поїхали працювати за кордони своєї країни, зробили це добровільно, як, наприклад, українці, що змушені виїжджати зі зруйнованих міст. Раніше «ФАКТИ» писали про художницю з Запоріжжя, яка працює в одній із відомих арт-студій Стокгольму.

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